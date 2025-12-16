رباعو أبوظبي يتأهبون لبطولة العرب و«غرب آسيا» وكأس قطر

يكثف رباعو نادي أبوظبي لرفع الأثقال تدريباتهم استعداداً لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة العربية وبطولة غرب آسيا وبطولة كأس قطر، التي تُقام مجتمعة ضمن بطولة واحدة في الدوحة، خلال الفترة من 19 إلى 27 ديسمبر الجاري، وتشمل منافسات فئات الرجال والشباب والناشئين.

ويشارك خمسة لاعبين من النادي في البطولات الثلاث، حيث ينافس كل من مؤيد النجار، وعزالدين الغفير، وزهرة الهاشمي في فئة الكبار، إلى جانب علي عبدالناصر الحميري وسعيد قصاب الهاجري في فئة الشباب.

وأكد المدير الفني لنادي أبوظبي، أفيناش باندو، أن اللاعبين يتمتعون بجاهزية تامة لتمثيل المنتخب الوطني وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجلهم الحافل بالميداليات الذهبية في البطولة العربية على صعيدَي الرجال والشباب، معرباً عن أمله في أن يتمكن خماسي النادي من الصعود إلى منصات التتويج مجدداً وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وأضاف باندو: «الاستعدادات تسير بصورة جيدة، وكانت بطولة العين، التي نظمها نادي أبوظبي، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، محطة مهمة ضمن برنامج التحضير قبل التوجه إلى قطر».