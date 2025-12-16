الإمارات بطلة العالم للريشة الطائرة في سباق التتابع

فاز منتخب الإمارات بلقب كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق (سباق التتابع للمنتخبات)، بعد فوزه على المنتخب الصيني بنتيجة 60-54 في المباراة النهائية، أول من أمس، على شاطئ خورفكان، وسط حضور جماهيري كبير.

وتوج الأبطال، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بخورفكان.

وشهدت البطولة تتويج البرازيل بلقب ثلاثي الرجال، فيما أحرزت الصين لقب ثلاثي السيدات، بينما نالت مصر والبرازيل الميدالية البرونزية في مسابقة التتابع للمنتخبات.

وفي ثلاثي الرجال، حل منتخب هونغ كونغ ثانياً، وجاء منتخبا الإمارات ومصر في المركز الثالث، أما في ثلاثي السيدات فقد حصدت بلغاريا على المركز الثاني، ونالت هونغ كونغ وإندونيسيا المركز الثالث.

واختُتمت البطولة بحفل تم خلاله تكريم الجهات الراعية والداعمة واللجان المنظمة، تقديراً لجهودها في إنجاح الحدث العالمي، الذي شهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة، يمثلون 12 دولة من مختلف قارات العالم.