النمر: شكل الشارقة سيتغير بعودة الدوليين والمصابين

قال مدرب الشارقة، عبدالمجيد النمر، إن «الملك» يواصل تحضيراته للاستفادة من فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين، استعداداً للمباريات المقبلة أبرزها المواجهة المرتقبة أمام ضيفه الهلال السعودي الإثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، وكذلك مباراة شباب الأهلي في 27 الجاري بكأس السوبر، مشيراً إلى أن الفريق ينتظر اكتمال صفوفه بعودة اللاعبين المشاركين مع المنتخب في كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.

وأوضح النمر لـ«الإمارات اليوم»: «رغم صعوبة مباراة الهلال إلا أن الشارقة سيخوض اللقاء على ملعبه، ولاعبوه سيدخلونها بمعنويات الفوز الأخير على الأهلي السعودي (حامل اللقب)، بهدف دون رد على ملعبه في جدة، ضمن الجولة الخامسة من البطولة».

وخاض الشارقة أمس، مباراة ودية أمام فريق الخليج السعودي، في إطار برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف النمر: «شكل الفريق سيتغير، ورغم ضيق الوقت إلا أننا ننتظر اكتمال الصفوف للتحضير للمرحلة المقبلة بعودة اللاعبين الموجودين مع المنتخب الوطني أو المصابين، إذ إن الفريق يفتقد عدداً كبيراً من اللاعبين، من بينهم سبعة لاعبين في المنتخب الأول، إلى جانب وجود أربعة لاعبين في المنتخب الأولمبي الذي شارك في كأس الخليج تحت 23 سنة في الدوحة، فضلاً عن إصابة ماجد حسن وحارب عبدالله، إلا أن التحضيرات تتواصل من خلال التدريبات، وكانت هناك أيضاً فترتا تمارين يومية صباحية ومسائية».

وأكد مدرب الشارقة أن الفريق كان قد خاض مباراته الأخيرة أمام العين في إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهو ناقص 10 لاعبين.

ويفقد الشارقة سبعة لاعبين في المنتخب الأول، هم: الحارس عادل الحوسني، وخالد الظنحاني، وماجد راشد، وماركوس ميلوني، ولوان بيريرا، وحارب عبدالله، وكايو لوكاس.

وأشار النمر إلى أن لاعب الشارقة، الألباني راي مانج، كان قد سافر أيضاً إلى بلده بعد حصوله على جائزة الحذاء الذهبي هناك، مشيراً إلى أن اللاعب سيعود غداً للانتظام في التدريبات مع الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وكان عبدالمجيد النمر قد تسلم، أخيراً، مهمة تدريب فريق الشارقة في مرحلة حرجة جداً، بعد رحيل المدرب السابق الصربي ميلوش، عقب تراجع نتائج الفريق، إذ يحتل الشارقة حالياً المركز الـ11 في ترتيب فِرَق دوري أدنوك للمحترفين برصيد سبع نقاط فقط.