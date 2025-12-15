الشارقة يقترب من التعاقد مع مورايس.. الإعلان الرسمي خلال ساعات

كشف مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة اقترب بشكل كبير من التعاقد مع مدرب الوحدة السابق، البرتغالي خوسيه مورايس، ليخلف المدرب السابق الصربي ميلوش، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب والتفاصيل الخاصة بالعقد بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مورايس قد رحل عن نادي الوحدة بشكل مفاجئ، رغم أن الفريق يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الثامنة، كما تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، وقد ظل الفريق يقدم مستوى مميزاً منذ بداية الموسم الحالي.

ويعد مورايس حالياً من أفضل المدربين في الدوري الإماراتي، وذلك وفقاً للنتائج الإيجابية التي حققها مع الوحدة في الفترة الماضية.

يذكر أن نادي الشارقة كان قد أنهى عقد مدربه السابق الصربي ميلوش، وأسند المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر.

وكانت شركة نادي الوحدة لكرة القدم قد أعلنت سابقاً في بيان صحافي أن رحيل المدرب مورايس جاء بناء على طلبه الشخصي.