بث مباشر.. مباراة الإمارات والمغرب في نصف نهائي كأس العرب

🔴 بث مباشر - الإمارات 🆚 المغرب#دبي_الرياضية #الإمارات | #المغرب #كأس_العرب2025 🏆 https://t.co/BOcMhmhPzK

— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 15, 2025

التفاصيل...

- انطلقت المباراة بصافرة الحكم الدولي النرويجي إسبن إسكاس.

- منافسة كبيرة بين المنتخبين للسيطرة على وسط الملعب.

- منتخب المغرب يسدد كرتين من خارج المنطقة تصدى لهما الحارس الإماراتي حمد المقبالي بسهولة.

- فرصة مغربية برأس المهاجم وليد أزارو تكفل المقبالي بالتصدي لها.

- هجمة خاطفة لمنتخب الإمارات عن طريق برونو أوليفيرا سدد من خلالها الكرة من خارج المنطقة في يد الحارس المغربي مهدي بنعيد.

- المغرب يتقدم بالهدف الأول برأسية نموذجية من المهاجم كريم البركاوي المحترف في نادي الظفرة الإماراتي في الدقيقة (28).

- المنتخب المغربي أفضل في السيطرة والأكثر وصولاً إلى المرمى، والأخطر في الخط الأمامي.

- محاولة إماراتية بتسديدة بعيدة المدى عن طريق كايو لوكاس علت العارضة.

تشكيلة الإمارات

تشكيلة المغرب