بث مباشر.. مباراة الإمارات والمغرب في نصف نهائي كأس العرب
🔴 بث مباشر - الإمارات 🆚 المغرب#دبي_الرياضية #الإمارات | #المغرب #كأس_العرب2025 🏆 https://t.co/BOcMhmhPzK
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 15, 2025
التفاصيل...
- انطلقت المباراة بصافرة الحكم الدولي النرويجي إسبن إسكاس.
- منافسة كبيرة بين المنتخبين للسيطرة على وسط الملعب.
- منتخب المغرب يسدد كرتين من خارج المنطقة تصدى لهما الحارس الإماراتي حمد المقبالي بسهولة.
- فرصة مغربية برأس المهاجم وليد أزارو تكفل المقبالي بالتصدي لها.
- هجمة خاطفة لمنتخب الإمارات عن طريق برونو أوليفيرا سدد من خلالها الكرة من خارج المنطقة في يد الحارس المغربي مهدي بنعيد.
- المغرب يتقدم بالهدف الأول برأسية نموذجية من المهاجم كريم البركاوي المحترف في نادي الظفرة الإماراتي في الدقيقة (28).
- المنتخب المغربي أفضل في السيطرة والأكثر وصولاً إلى المرمى، والأخطر في الخط الأمامي.
- محاولة إماراتية بتسديدة بعيدة المدى عن طريق كايو لوكاس علت العارضة.
⚽️ هــــدف— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 15, 2025
كريم البركاوي يفتتح التسجيل للمنتخب المغربي من كرة رأسية في الدقيقة 28#الامارات: 0⃣
#المغرب: 1⃣#دبي_الرياضية #كأس_العرب2025 🏆 pic.twitter.com/DesHFGj6qy
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكيلة الإمارات
تشكيلة المغرب
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news