الظنحاني وعصام فايز أساسيان في تشكيلة منتخب الإمارات أمام المغرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، عن التشكيلة التي سيخوض بها الأبيض مباراته أمام المنتخب المغربي اليوم الإثنين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب في الدوحة.

وضمت التشكيلة كل من: الحارس حمد المقبالي وفي الدفاع: روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا، خالد الظنحاني، وفي الوسط: ماجد راشد، عصام فايز ، نيكولاس خمينيز ، يحيى الغساني، كايو لوكاس وفي الهجوم: برونو أوليفيرا.

وبالمقارنة مع التشكيلة الأساسية التي لعب بها المنتخب مباراته الأخيرة أمام الجزائر في الدور ربع النهائي وانتهت بفوز الأبيض 7-6 بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في وقتيها الأصلي والإضافي، فقد شهدت تشكيلة المنتخب أمام المغرب، تغييرين فقط هما وجود خالد الظنحاني وعصام فايز وذلك في مكان كل من ماركوس ميلوني ويحيى نادر اللذان كانا أساسيين في التشكيلة السابقة.