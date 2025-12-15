«منصور يا منتخبنا» يتصدر «إكس».. ومواطنون: «كل القلوب مع الأبيض»

تصدر وسم #منصور_يا_منتخبنا قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على منصة «إكس»، في دولة الإمارات العربية المتحدة، معبّراً عن الدعم الشعبي الكبير والثقة العالية بالمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يواجه نظيره المغربي، اليوم، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2026، المقامة في قطر.

وشهدت المنصة تفاعلاً لافتاً من المواطنين الذين أكدوا وقوفهم خلف «الأبيض» في هذه المواجهة التاريخية، وعبَروا من خلال الوسم عن ثقتهم الكبيرة بالمنتخب، وبقدرته على العبور إلى النهائي.

وقال أحد المتابعين، تحت اسم 113: «ثقتنا كبيرة برجال الأبيض، والروح القتالية هي سلاحنا للوصول إلى النهائي بإذن الله، كلنا وراكم… قاتلوا لأجل العلم ولأجل الإمارات».

بدوره عبَر، جاسم العذاب، عن ثقته بقدرة المنتخب على العبور إلى النهائي، فكتب قائلاً: «منتخب الإمارات حلم وطن، وكابوس لخصومه، وواقع يفرض نفسه في الملاعب، منصور يا الأبيض إن شاء الله».

من جانبهم تمنى متابعون، من خلال منشوراتهم على "إكس"، أن يكتب الله التأهل والفوز للمنتخب الإماراتي.

فقال المتابع أحمد العولقي: «الليلة مباراتنا مع حبايبنا المغاربة، وبإذن الله الفوز والتأهل حليفنا، كلّي ثقة بالأبيض».

وأشار المرزوقي إلى أن المنتخب الوطني يخوض «مهمة صعبة»، متمنياً التوفيق لرجال الأبيض.

من جهتهم، توقَع غالبية المتابعين فوز الإمارات في مباراة اليوم، ولا سيَما بعد الأداء القوي الذي أظهره في مباراته السابقة مع الجزائر.

فقال المتابع سالم: "أتوقعها إماراتية، والنتيجة 2-1".

وامتد التفاعل ليشمل جماهير خليجية، حيث قال المتابع السعودي عبدالله: «المملكة السعودية والإمارات الشقيقة إلى النهائي إن شاء الله».

فيما كتب نايف القحطاني متمنياً الفوز والتأهل لمنتخب الإمارات: "بالتوفيق لمنتخبنا الأبيض الإماراتي بالفوز والتأهل للنهائي".

كما عبّر حمد الحربي عن أمله في فوز المنتخبين السعودي والإماراتي، لإسعاد جماهير الكرة الخليجية، وهو ما أكده أيضاً المتابع العُماني شهاب الدين بن أحمد الذي تمنى فوز المنتخبين السعودي والإماراتي في نصف النهائي.

ويعكس هذا الزخم الجماهيري عبر منصة «إكس» حجم الالتفاف الشعبي والخليجي حول المنتخب الوطني، والدعم الكبير لـ «إالأبيض» الذي يسبق مواجهة اليوم أمام المنتخب المغربي.