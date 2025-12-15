انطلاق منافسات الصقور في مهرجان ليوا الدولي اليوم

تنطلق اليوم منافسات سباق الصقور ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة نخبة من الصقارين.

وتقام منافسات السباق على مدار ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئة الملاك «فرخ»، مع السماح بمشاركة أربعة صقور كحد أقصى لكل مالك، بمعدل صقر واحد في كل شوط، وتشمل الأشواط فئات جير شاهين، وجير بيرق، وجير قرموشة، وجير تبع.

وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني ضمن المهرجان الدولي، بمنافسات فئة المحترفين «فرخ»، بينما يشهد اليوم الثالث منافسات فئة الجرناس.

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان، أمس، أن مسافة السباق 400 متر، وانطلاق المنافسات في الثامنة صباحاً، مع تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة المعتمدة في السباقات التراثية.

كما أكدت اكتمال الاستعدادات لانطلاق السباق، بعد إغلاق باب التسجيل وفق الجدول المعتمد، وإجراء القرعة المخصصة للأشواط، وتحديد حد أقصى للمشاركة بـ50 صقراً في كل شوط، لضمان العدالة والتنافس الشريف بين المشاركين.

وأضافت أن سباق الصقور يحظى بإقبال جماهيري كبير ضمن مهرجان ليوا الدولي، لما يُمثّله من محطة مهمة في أجندة الفعاليات التراثية التي تُسهم في صون الموروث الثقافي، وتعزيز حضوره لدى الأجيال المقبلة.