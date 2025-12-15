«فيكتوري» يحتفل بلقب العالم في جائزة دبي الكبرى لـ «إكس كات»

احتفل فريق فيكتوري بانتصاره باللقب العالمي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» لموسم 2025، بعد الفوز بوساطة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على متن زورق «فيكتوري 7» بالمركز الأول في السباق الرئيس الثاني، أمس، في ختام جائزة دبي الكبرى.

وأكمل فريق فيكتوري ثنائية الفوز في جائزة دبي الكبرى، بعدما سبق له الفوز بالسباق الرئيس الأول، ليكسب 70 نقطة، بواقع 35 نقطة عن حلوله بالمركز الأول في كل سباق، وينهي الموسم العالمي بطلاً بإجمالي رصيد 200 نقطة، متقدماً على فريق الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد 132 نقطة، وفريق بريطانيا بالمركز الثالث برصيد 126 نقطة.

ونجح العديدي وآل علي على متن الزورق «فيكتوري 7» من إنهاء السباق الرئيس الثاني بزمن 40:00:74 دقيقة، متقدماً بفارق 12٫66 ثانية عن فريق الشارقة الذي حل ثانياً، وبفارق 1:01 دقيقة عن فريق الفجيرة الذي جاء بالمركز الثالث.

شهد المنافسات نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، فيما قام بتتويج الفائزين أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيف جمعة السويدي، وعضوا مجلس إدارة النادي، خالد بن دسمال وخالد البلوشي، والمدير التنفيذي للنادي، محمد حارب، والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أحمد إبراهيم البلوشي، ومدير مركز شرطة الموانئ في القيادة العامة لشرطة دبي بالإنابة، العقيد أحمد العديدي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM)، جون ماري فان لاركن.

وهنأ نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سيف جمعة السويدي، أعضاء فريق فيكتوري على الفوز بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، وأكد أن تفانيهم واجتهادهم طوال الموسم، كان الأمر الأهم من أجل تحويل الاستراتيجية إلى خطة تضمن لهم الانتصار من خلال الأداء المتوازن منذ الجولة الأولى في الفجيرة عندما حل الفريق بالمركزين الأول والثاني في السباقين الرئيسين، ومن ثم السيطرة على المركز الأول في كل من جولتي الكويت ودبي.

كما أشاد السويدي بجهود فِرَق العمل التنظيمية في إقامة جائزة دبي الكبرى، بنجاح على كافة الأصعدة، وضمان سير الإجراءات للفرق وفق أعلى المعايير، إلى جانب تهيئة الموقع على شاطئ النسناس في جميرا، لضمان حضور الجماهير التي توافدت من مختلف الجنسيات واستمتعت بالمنافسات التي قدمتها أقوى الفرق العالمية، بمشاركة من دول بريطانيا، والسويد، والنرويج، والكويت وإيطاليا، إلى جانب الفِرَق الإماراتية.