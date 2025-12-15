4 مشاهد فنية «غير مشجعة» رافقت بيرلو مع يونايتد

تعرّض فريق يونايتد، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، لخسارة قاسية أمام الفجيرة بنتيجة (2-4)، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، أول من أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وحرمت هذه الخسارة فريق يونايتد من الوصول إلى المركز الأول، في حين رفعت رصيد الفجيرة إلى 14 نقطة، ليصبح على بُعد نقطتين فقط من الصدارة.

ويحتل الفجيرة المركز الخامس، بينما يأتي يونايتد في المركز السادس بالرصيد ذاته، في وقت يتصدّر دبا الحصن جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه حتا والعربي برصيد 15 نقطة لكل منهما، ثم الحمرية بـ14 نقطة.

وتنحصر النتائج غير المستقرة للمدرب بيرلو في منافسات الدوري، بينما نجح الفريق في بطولة كأس رئيس الدولة، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه على الشارقة، وينتظره لقاء قوي مع الوحدة في الجولة المقبلة.

«الإمارات اليوم» ترصد أربعة مشاهد غير مشجعة رافقت مسيرة المدرب بيرلو مع فريق يونايتد في دوري الدرجة الأولى، على النحو التالي.

نتائج متباينة

لم ينجح مدرب يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، في فرض بصمته الفنية بالشكل المأمول، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي أُتيحت له خلال الموسم الجاري، وخاض الفريق ثماني مباريات في الدوري تلقى خلالها خسارتين، وتعادل في مباراتين، مقابل أربعة انتصارات.

منافسون مباشرون

تكشف النتائج أن فريق يونايتد فقد معظم نقاطه أمام الفرق المنافسة له على بطاقات الصعود، بعدما خسر أمام دبا الحصن (0-2)، والفجيرة (2-4)، وتعادل مع حتا (1-1)، إضافة إلى إهداره نقاطاً سهلة بتعادله مع الجزيرة الحمراء (3-3)، ما قد يضعه في موقف صعب في نهاية الموسم في حال الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة.

ضعف دفاعي

استقبلت شباك يونايتد، تحت قيادة المدرب بيرلو، 11 هدفاً في ثماني مباريات بالدوري، وهو رقم يُعدّ كبيراً قياساً بنوعية المدافعين الجيدين الذين يضمهم الفريق، وجاءت سبعة أهداف من أصل 11 في مباراتين فقط أمام الفجيرة والجزيرة الحمراء، ما يعكس وجود ثغرات دفاعية واضحة.

أهداف شحيحة

وسجل لاعبو يونايتد 13 هدفاً فقط خلال المباريات الثماني، وهو عدد لا يتناسب مع الإمكانات الفنية للفريق. وأسهم لاعبان فقط في تسجيل 10 أهداف، هما البرتغالي صامويل بيدرو الذي أحرز ستة أهداف، والكاميروني سيدريك نانا بأربعة أهداف، بينما سجل حبيب الفردان هدفين، وأضاف العاجي براهيما واتارا هدفاً واحداً.

• نتائج «بيرلو يونايتد» غير مستقرة في دوري الهواة.

• يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة على لائحة ترتيب «المسابقة».