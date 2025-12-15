23 ميدالية حصاد الرياضة الإماراتية في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

اختتم المنتخب الوطني لأصحاب الهمم مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بحصده 23 ميدالية ملوّنة (ست ذهبيات، وثماني فضيات، وتسع برونزيات)، في الدورة التي استضافتها دبي، الأربعاء الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، وأسدل الستار عليها أمس، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

ووقفت دورة دبي شاهدة على تحطيم 25 رقماً قياسياً، منها تسعة أرقام عالمية، و16 رقماً آسيوياً، لتصبح واحدة من الدورات الاستثنائية التي أفرزت جيلاً جديداً من الشباب، على صعيد رياضة أصحاب الهمم في القارة الآسيوية.

وأقيمت مراسم الختام في «دبي فيستيفال سيتي» في حفل سلّم خلاله رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بدبي، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، علم استضافة الدورة المقبلة إلى كمبوديا.

ووجّه رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في دبي، ثاني جمعة بالرقاد، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للحركة الرياضية بشكل عام و«أصحاب الهمم» على وجه الخصوص، وقال: «متابعة سموه كان لها الأثر الكبير في نجاح الحدث، وتوفير كل عوامل التميز لشباب آسيا نحو إثبات قدراتهم»، مشيراً إلى أن نسخة دبي لم تكن مجرد بطولة فحسب، بل رحلة مليئة بالروح والطاقة الإيجابية، والتي كان لها المردود الكبير في تحقيق الأحلام أمام الجيل القادم من أبطال المستقبل.

من جهته، وصف رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، نسخة الإمارات بأنها واحدة من أفضل دورات الألعاب، كما هنأ أوزبكستان على صدارة الترتيب العام، وبنغلاديش على حصولها على ميداليتين ذهبيتين للمرة الأولى.

يُذكر أن صدارة الترتيب العام للميداليات ذهبت لأوزبكستان، بإجمالي 71 ميدالية (37 ذهبية، و20 فضية، و14 برونزية)، بينما جاء لاعبو إيران في المركز الثاني بإجمالي 41 ميدالية (14 ذهبية، و17 فضية، و10 برونزيات).

