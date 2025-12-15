ختام النسخة الخامسة من بطولة الإمارات للفنون القتالية في العين

اختُتمت، أمس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على مدار يومين، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة لاعبي فئتي الشباب (16 - 17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، وسط مستويات فنية عالية ومنافسات قوية.

وشهد اليوم الختامي أداءً مميزاً من لاعبي الفئتين، جسد الجاهزية البدنية والفنية العالية، والانضباط التكتيكي، والقدرة على إدارة النزالات تحت الضغوط.

وجاءت المواجهات بمستويات متقدمة عكست الخبرة المتراكمة للاعبين، والعمل المنهجي الذي تنفذه الأندية في إعدادهم للمشاركات المحلية والدولية، ما أضفى طابعاً تنافسياً قوياً على مجريات البطولة.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مبارك صالح المنهالي: «تميزت هذه النسخة بمستوى تنافسي مرتفع، لاسيما في نزالات فئتي الشباب والكبار، حيث أظهر اللاعبون نضجاً فنياً واضحاً في إدارة إيقاع النزالات والتعامل مع مختلف مراحلها».

وأكد أن «الأداء الذي قدمه اللاعبون يعكس سلامة منظومة العمل في الأندية والأكاديميات، سواء على صعيد تطوير الجاهزية البدنية أو تعزيز الوعي التكتيكي».