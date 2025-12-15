حلم «نشامى الأردن» يصطدم بخبرة «الأخضر السعودي»

يستعد منتخب الأردن لاختبار من العيار الثقيل أمام نظيره السعودي في قبل نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025»، عندما يلتقي الفريقان، في الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات، على استاد البيت في الخور.

ويحلم النشامى، بقيادة المدير الفني المغربي جمال السلامي، باستكمال الحلم والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأخضر ضد الأردن مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى التي ستجمع بين منتخبي المغرب والإمارات.

وأبهر المنتخب الأردني، بقيادة السلامي، الجميع بعروض فنية مميزة في مشواره ببطولة كأس العرب، حيث تصدر المجموعة الثالثة محققاً العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات أمام الإمارات والكويت ومصر، قبل أن يتفوق على العراق بهدف من ركلة جزاء.

وسيفتقد المنتخب الأردني في مواجهة نظيره السعودي خدمات نجم خط هجومه، يزن النعيمات، لاعب العربي القطري، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة العراق، ليغيب عن الملاعب لأشهر طويلة، وينتهي موسمه الحالي، ويتبخر حلمه في المشاركة مع منتخب بلاده في أول مشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ولكن جمال السلامي لديه حلول هجومية أخرى مميزة مثل علي علوان هداف البطولة برصيد أربعة أهداف من أربع ركلات جزاء، وشريكه في الهجوم محمود المرضي، وكذلك الموهبة الشابة، عدي الفاخوري، البالغ من العمر 20 عاماً.

كما يتسلح المنتخب الأردني بخبرات حارس مرماه يزيد أبوليلى، وثنائي الدفاع عبدالله نصيف وسعد الروسان ولاعب الوسط نزار الرشدان، وأوراق بديلة مميزة مثل إبراهيم سعادة ومحمد أبوزريق.

في الجهة الأخرى، يتسلح منتخب السعودية بخبرات واسعة عربياً وآسيوياً وخليجياً، بخلاف القدرات الفنية المميزة لمديره الفني هيرفي رينار، الذي يعرف الطريق جيداً إلى منصات التتويج، بعدما قاد منتخبي زامبيا وكوت ديفوار للفوز بكأس أمم إفريقيا في عامي 2012 و2015.

في مشواره بكأس العرب 2025، احتل المنتخب السعودي وصافة المجموعة الثانية، بعدما حقق فوزين أمام سلطنة عمان وجزر القمر، وخسارة أمام المغرب، وتأهل بشق الأنفس بالفوز على فلسطين 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي ضمن منافسات دور الثمانية.

وسيكون الفرنسي هيرفي رينار أمام تحدّ لمواجهة الأزمة الدفاعية للأخضر، في ظل عدم نجاح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في مبارياته الأربع السابقة بالبطولة.

ولكن الأخضر السعودي يتسلح بعناصر الخبرة في جميع خطوطه، بداية من حارس المرمى نواف العقيدي، وثنائي الدفاع حسان تمبكتي وعلي المجرشي، ونجم الوسط محمد كنو، صاحب هدف الفوز على فلسطين، وهداف الأخضر في كأس العرب بتسجيله 3 أهداف، إضافة إلى الثنائي الهجومي فراس البريكان، وسالم الدوسري قائد الفريق.

وستكون مواجهة الأخضر والنشامى في قبل نهائي كأس العرب 2025 هي رقم 17 بينهما في مختلف المواجهات، سواء على المستوى الرسمي أو الودي، وتميل الكفة ناحية المنتخب السعودي بتفوقه في ثماني مباريات مقابل ستة انتصارات للأردن، وكان التعادل حاضراً في مباراتين.