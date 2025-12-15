نهائي كأس العرب ينادي «الأبيض»

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، مواجهة تاريخية أمام نظيره المنتخب المغربي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2026، التي تستضيفها قطر.

وتُعد هذه المباراة من أبرز المحطات في مشوار المنتخب، الذي يتطلع إلى تحقيق مفاجأة جديدة وبلوغ المباراة النهائية، وتعويض جماهيره إخفاقه الأخير بعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث تمثل الجدية والروح القتالية والإصرار أبرز أسلحة اللاعبين في هذه المواجهة الحاسمة.

ويخطط «الأبيض» لتكرار سيناريو مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجزائري، حامل اللقب، من خلال تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى النهائي، في إنجاز تاريخي يُسجل للمرة الأولى في مشاركات المنتخب في البطولة.

وأنهى «الأبيض» تحضيراته كافة للمواجهة، وسط معنويات مرتفعة وجدية كبيرة من اللاعبين، مدعومة بالنتائج الإيجابية التي حققها خلال مشواره في البطولة، التي كان أبرزها الانتصار التاريخي على المنتخب الجزائري، أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويتوقع أن يعتمد المدرب، أولاريو كوزمين، على التشكيل ذاته الذي خاض به مواجهة الجزائر.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الكثير من الإثارة والندية، عطفاً على ما يتمتع به كلا المنتخبين من جودة في صفوفهما، حيث يأملان الاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب، حينما يلعبان على ملعب (لوسيل).

في المقابل، يطمح منتخب الإمارات لتسجيل ظهوره الأول في نهائي كأس العرب، وذلك خلال مشاركته الثالثة في المسابقة، بعد نسختي 1998 و2021، خاصة في ظل أداء لاعبيه المتصاعد.

وصعد منتخب الإمارات لمرحلة خروج المغلوب، بعدما جاء في وصافة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط فقط، حيث استهل مشواره بالخسارة 1-2 أمام نظيره الأردني، قبل أن يتعادل 1-1 مع المنتخب المصري، ثم حقق انتصارا كبيراً 3-1 على منتخب الكويت.

وفي دور الثمانية، اجتاز المنتخب الإماراتي عقبة منتخب الجزائر (حامل اللقب)، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وخلال مشواره نحو قبل النهائي، أحرز لاعبو المنتخب (الأبيض) ستة أهداف، وهو ما يبرز فعاليته الهجومية، لكنه لم يكن بالقوة ذاتها على الصعيد الدفاعي، في ظل استقبال مرماه خمسة أهداف.

ويمتلك منتخب الإمارات، الذي يقوده المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، عدداً من النجوم في مختلف الخطوط، مثل يحيى الغساني ونيكولاس خيمينيز وعلي نادر والحارس حمد المقبالي، الذي يدين إليه الفريق بكثير من الفضل في اقتناص ورقة الترشح للمربع الذهبي، بعد تألقه اللافت أمام المنتخب الجزائري.

من جانبه، صعد منتخب المغرب للمربع الذهبي في البطولة، حيث تربع على قمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، عقب فوزه 3-صفر على جزر القمر و1-صفر على السعودية، فيما تعادل من دون أهداف مع منتخب سلطنة عمان، ليواجه نظيره السوري في دور الثمانية ويتغلب عليه 1-صفر.

وبينما أحرز المنتخب المغربي خمسة أهداف خلال مشواره في البطولة، فإنه استقبل هدفاً واحداً، ليتصدر قائمة أكثر منتخبات المسابقة صلابة دفاعية، وهو الأمر الذي يعول عليه طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب «أسود الأطلس».

ويبحث منتخب المغرب عن لقبه الثاني في كأس العرب، بعدما سبق أن اعتلى منصة التتويج عام 2012 في المملكة العربية السعودية.

ويضم منتخب المغرب، العديد من العناصر القادرة على صنع الفارق في اللقاء، يأتي في مقدمتهم كريم البركاوي وطارق تيسودالي وسفيان بوفتيني وأمين زحزوح، وأسامة طنان.