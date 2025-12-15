كوزمين: نسعى للسيطرة على مجريات اللعب

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن مواجهة المغرب اليوم لن تكون سهلة، نظراً لقوة المنتخب المغربي، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية المنتخب.

وأوضح كوزمين أن المنتخب يسعى لتقديم مباراة قوية أمام منافس قوي بحجم المغرب، مؤكداً أنه سيخوض اللقاء بالسيناريو ذاته الذي واجه به منتخبات قوية في البطولة، مثل الأردن ومصر والجزائر.

وقال خلال مؤتمر صحافي: «نحن أمام مواجهة مهمة جداً ضد منتخب قوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وقد سبق أن واجهنا منتخبات قوية في هذه البطولة مثل الأردن ومصر، والآن المغرب».

وكشف مدرب المنتخب أن أسلوب لعب الفريق تطور مقارنة ببداية مشواره في البطولة، مشيراً إلى أن المنتخب يشهد تحسناً مستمراً على صعيد الأداء والمستوى الفني، وأضاف: «نسعى دائماً للسيطرة على مجريات اللعب، والدفاع بالطريقة الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل مباراة».

وتابع: «الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة يجعلنا نعوّل كثيراً على التطور الذهني للاعبين، ورغم أننا سنواجه منتخباً قوياً وكبيراً، إلا أن هذا التحدي يمنحنا دافعاً إضافياً، ولدينا بعض المخاوف قبل مباراة الغد، وهذا أمر طبيعي، ونسعى قدر الإمكان إلى استعادة الجاهزية الكاملة للاعبين، وأثق بأنهم سيقدمون أقصى ما لديهم».