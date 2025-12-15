مدرب المغرب: أفتخر بأنني لعبت ودرّبت في الإمارات

أكد مدرب منتخب المغرب، طارق السكتيوي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات، اليوم، مشدداً على أن الهدف النهائي للمنتخب المغربي هو الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأوضح السكتيوي أن المنتخب المغربي يسعى للتعامل بذكاء مع صعوبات كل مرحلة يمر بها خلال البطولة، واصفاً لاعبي المنتخب بأنهم «سفراء لكرة القدم المغربية»، مشيراً إلى أنهم يمثلون تطلعات نحو 40 مليون مغربي، وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن المواجهة أمام منتخب الإمارات لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنتخب الإماراتي مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق خلال المباراة.

وقال السكتيوي خلال مؤتمر صحافي: «من نقاط القوة في المنتخب الإماراتي امتلاكه لاعبين مميزين، خصوصاً على الصعيد الهجومي، وهم قادرون على صنع الفارق».

وأكد أهمية التماسك الدفاعي وتقارب الخطوط، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة للحد من خطورة لاعبي المنتخب الإماراتي.

وأشار السكتيوي إلى سعادته بعودة اللاعب عبدالرزاق حمدالله إلى صفوف المنتخب، والمشاركة في مباراة الغد.

وعن وجود عدد من لاعبي المنتخب المغربي المحترفين في الدوري الإماراتي، قال: «أتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، وأفتخر بأنني سبق أن لعبت في الدوري الإماراتي، وعملت مدرباً فيه».