قطر تستضيف حفل «ذا بيست» للعام الثاني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، إقامة حفل جوائز «ذا بيست» لعام 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، غداً.

وتستضيف الدوحة حفلاً خاصاً عشية انطلاق المباراة النهائية لبطولة إنتركونتيننتال بين فلامنغو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي، للكشف عن هوية أفضل اللاعبين واللاعبات وألمع المدربين والمدربات خلال عام 2025، إضافة إلى عدد آخر من الجوائز.

وقال «الفيفا»، في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إن الجماهير أدلت بأكثر من 16 مليون صوت، وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، لاسيما جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم.

واستضافت قطر حفل «ذا بيست» العام الماضي، وشهد تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.