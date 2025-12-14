روسيا تتصدر قائمة الميداليات في ختام بطولة العالم للملاكمة بدبي

تصدرت روسيا قائمة الميداليات بإجمالي 13 ميدالية ملونة منها 7 ميداليات ذهبية، وذلك في ختام النسخة الـ 23 لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي أقيمت في دبي بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، وتعد نسخة تاريخية بجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.

ونجح ملاكمو روسيا من إحراز 7 ميداليات ذهبية، و5 فضة و1 برونز، يليهم كازاخستان التي حصد ملاكموها 3 ميداليات ذهبية و1 فضة و2 برونز بإجمالي 6 ميداليات، ثم أوزبكستان برصيد 2 ميداليات ذهبية، و4 فضة و3 برونز بإجمالي 9 ميداليات، فيما حققت أذربيجان الميدالية الذهبية الأخيرة، ليكون رصيدها ميدالية الذهبية واحدة و2 برونز بإجمالي 3 ميداليات.

وجاء تصدر ملاكمو روسيا الترتيب بعد ليلة استثنائية أمس السبت، شهدت إقامة 13 نزال نهائي، وتم توزيع جوائز مالية لكل فئة، بواقع 300 ألف دولار للمركز الأول، و150 ألف دولار للمركز الثاني، و75 ألف دولار للمركز الثالث، وبنسبة 50% للملاكم، و%25 للمدربين، و%25 للاتحاد الوطني.

وشارك البطل الإماراتي حمزة شيماييف، المتوج بلقب العالم للوزن المتوسط “UFC”، رفقة عدد من أساطير الملاكمة وأبرزهم ارتور بترييف، في تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية خلال النزالات النهائية.

وعلى صعيد نتائج النزالات النهائية، تفوق سبحان محمدوف (أذربيجان) على إدموند خودويان (روسيا) في وزن 48 كلج، وتُوِّج حسن بوي دوسماتوف (أوزبكستان) بذهبية وزن 51 كلج بعد فوزه على باير باتلاييف (روسيا)، وأحرز ساكن بيبوسينوف (كازاخستان) ذهبية وزن الديك بعد فوزه على فياتشيسلاف روغوزين (روسيا)، وحصد أورازبيك أسيليكولوف (كازاخستان) ذهبية وزن 57 كلج بفوزه على خسرَفخون رحيموف (طاجيكستان)، وانتزع فسيفولود شومكوف (روسيا) ذهبية وزن 60 كلج بعد فوزه على عبد المالك خالوكوف (أوزبكستان)، وتفوق إيليا بوبوف (روسيا) على عمر ليفازا (قيرغيزستان) ليحرز ذهبية وزن 63.5 كلج، وواصل أسدخوجة مويدينخوجاييف (أوزبكستان) تألقه وفاز بذهبية وزن المتوسط بعد تغلبه على يفغيني كول (روسيا)، وخطف أبلايخان جوسوبوف (كازاخستان) ذهبية وزن 71 كلج بعد فوزه على سيرغي كولدينكوف (روسيا)، وفي وزن 75 كلج، تفوق إسماعيل موتسولغوف (روسيا) على صابر جان أكاليكوف (كازاخستان)، أما في وزن 80 كلج، فاز دزامبولات بيجاموف (روسيا) على جافوخير أوماتالييف (أوزبكستان)، وتُوِّج شَرَبوتدين أتاييف (روسيا) ملكًا جديدًا لوزن 86 كلج بعد فوزه على أليكسي ألفيوراو (بيلاروسيا)، محققًا لقبه العالمي الثاني على التوالي.

وفي وزن الثقيل، واصل مسلم غاجي محمدوف (روسيا) زحفه القوي ليهزم تورابك حبيب اللهيف (أوزبكستان)، ويحرز لقبه العالمي الثالث.

وفي ختام الأمسية دبي، فاز دافيد سوروف (روسيا) في وزن فوق الثقيل على أرمان مخانوف (أوزبكستان) بإيقاف الحكم في الجولة الثانية، ليكون ذلك الإيقاف الوحيد في النهائيات.