«الأبيض الأولمبي» يخسر أمام المنتخب السعودي ويودع كأس الخليج

ودع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة المقامة في الدوحة، بعد خسارته اليوم الأحد أمام نظيره المنتخب السعودي بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما تأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله اللاعب عبد الله رديف في الدقيقة «33» من تسديدة قوية، فيما أضاف ثامر عبد العزيز الهدف الثاني للمنتخب السعودي من تسديدة راسية «90».

وكان الأبيض الأولمبي قد فاز في الجولة الأولى في دور المجموعات على منتخب عمان 2- صفر وفي الجولة الثانية على اليمن 3-1 فيما خسر أمام العراق بهدف دون رد في الجولة الثالثة قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي ويغادر البطولة بعد أن ظهور بمستوى فني جيد خاصة في دور المجموعات.