مدرب المغرب: أفتخر أني لعبت ودربت في الإمارات

أكد مدرب منتخب المغرب، طارق السكتيوي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات، غدا الإثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، مشددًا على أن الهدف النهائي للمنتخب المغربي هو الفوز وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وأوضح السكتيوي أن المنتخب المغربي يسعى للتعامل بذكاء مع صعوبات كل مرحلة يمر بها خلال البطولة، واصفًا لاعبي المنتخب بأنهم «سفراء لكرة القدم المغربية»، ومشيرًا إلى أنهم يمثلون تطلعات نحو 40 مليون مغربي.

وشدد مدرب المنتخب المغربي على أن المواجهة أمام منتخب الإمارات لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنتخب الإماراتي مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق خلال المباراة.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «من نقاط القوة في المنتخب الإماراتي امتلاكه لاعبين مميزين، خاصة على الصعيد الهجومي، وهم قادرون على صنع الفارق».

وأكد أهمية التماسك الدفاعي وتقارب الخطوط، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التركيز طوال 90 دقيقة للحد من خطورة لاعبي المنتخب الإماراتي.

وكشف مدرب المنتخب المغربي أن الفريق واجه صعوبات كبيرة منذ بداية التحضيرات للبطولة، لكنه يعمل على تجاوزها وتحقيق الهدف المنشود.

وأشار السكتيوي إلى سعادته بعودة اللاعب عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف المنتخب والمشاركة في مباراة الغد، مشيراً إلى أن عودته تصنع الفارق

وعن وجود عدد من لاعبي المنتخب المغربي المحترفين في الدوري الإماراتي، قال: «أتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات، حكومةً وشعبًا، وأفتخر بكوني سبق أن لعبت في الدوري الإماراتي، وعملت مدربًا فيه، وكان لي الشرف أن أكون قريبًا من الإماراتيين».

ووصف السكتيوي كرة القدم الإماراتية بأنها رائدة في منطقة الخليج، معتبرًا أن احتراف عدد من لاعبي المنتخب المغربي في الدوري الإماراتي يمثل عامل تحفيز إضافيًا للاعبين، كما يمنح لاعبي منتخب الإمارات معرفة جيدة بمنافسيهم.

وأكد مدرب منتخب المغرب أن تطور كرة القدم المغربية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل مستمر ودعم واهتمام متواصل.

واختتم السكتيوي حديثه قائلًا: «حتى أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مثل رونالدو وميسي ورونالدينيو، فإنهم حسابيًا لا يستحوذون على الكرة طوال 90 دقيقة إلا لثلاث دقائق كحد أقصى».