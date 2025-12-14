كوزمين: سنواجه المغرب بنفس سيناريو مباريات الأردن ومصر والجزائر

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي غدًا لن تكون سهلة، نظرًا لقوة المنتخب المغربي، مشددًا في الوقت ذاته على جاهزية المنتخب لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وأوضح كوزمين أن المنتخب يسعى لتقديم مباراة قوية أمام منافس قوي بحجم المغرب، مؤكدًا أنه سيخوض اللقاء بنفس السيناريو الذي واجه به منتخبات قوية في البطولة، مثل الأردن ومصر والجزائر.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد اليوم الأحد: «نحن أمام مواجهة مهمة جدًا ضد منتخب قوي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وقد سبق أن واجهنا منتخبات قوية في هذه البطولة مثل الأردن ومصر، والآن المغرب».

وكشف مدرب المنتخب أن أسلوب لعب الفريق تطور مقارنة ببداية مشواره في البطولة، مشيرًا إلى أن المنتخب يشهد تحسنًا مستمرًا على صعيد الأداء والمستوى الفني. وأضاف: «نسعى دائمًا للسيطرة على مجريات اللعب، والدفاع بالطريقة الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل مباراة».

وتابع كوزمين: «الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة يجعلنا نعوّل كثيرًا على التطور الذهني للاعبين، ورغم أننا سنواجه منتخبًا قويًا وكبيرًا، إلا أن هذا التحدي يمنحنا دافعًا إضافيًا. لدينا بعض المخاوف قبل مباراة الغد، وهذا أمر طبيعي، ونسعى قدر الإمكان إلى استعادة الجاهزية الكاملة للاعبين، وأثق بأنهم سيقدمون أقصى ما لديهم».

وبشأن الحالة الصحية لبعض اللاعبين، مثل لوان بيريرا ويحيى نادر، أوضح كوزمين أنهم يخضعون للمتابعة، وسيتم عقد اجتماع مع الجهاز الطبي لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراة.

وأشار مدرب المنتخب إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به المنتخب خلال مشاركته في البطولة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمنح اللاعبين حافزًا معنويًا كبيرًا.

وردًا على سؤال حول الفوارق الفنية بين منتخبات شمال إفريقيا وآسيا، قال كوزمين:

«بالنسبة لنا في منتخب الإمارات، نسعى للاستفادة فنيًا من اللعب أمام هذه المنتخبات، التي تمتلك لاعبين اعتادوا ممارسة كرة القدم في الشوارع والسواحل، ما يمنحهم جاهزية بدنية عالية».

وشدد كوزمين على حرصه كمدرب على التعامل مع جميع تفاصيل المباراة، والعمل على عدم استقبال الأهداف، معتبرًا أن الحصول على يوم راحة إضافي يمثل مكسبًا مهمًا قبل أي مواجهة.

وعن مباراة الجزائر في الدور ربع النهائي، قال: «خوض وقت إضافي كان أمرًا صعبًا للغاية، وحدث ذلك بسبب أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث حُرم المنتخب من ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 95، كان يجب احتسابها عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما كان سيحسم المباراة قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن الحكم لم يحتسبها».