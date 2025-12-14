التميمي يعتذر لجماهير النصر بعد توديع كأس المحترفين

اعتذر حارس النصر عبدالله التميمي لجماهير «العميد» عن توديع بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي) لكرة القدم رغم فوز فريقه على العين 2-صفر، أمس، في إياب الدور نصف النهائي، لكن العين حجز مقعده كطرف ثانٍ بجانب الوحدة في المباراة النهائية، مستفيداً من فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف دون مقابل. وحل التميمي بديلاً لزميله أحمد شامبيه عند الدقيقة 15 إثر إصابة تعرض لها الحارس الأساسي في الرقبة، وذلك بعد اصطدامه بزميله المدافع غوستافو أليكس، ليتم نقله من الملعب إلى المستشفى.

وقال عبدالله التميمي في تصريحات بعد المباراة: «علينا أن نعترف بأن نتيجة مباراة الذهاب كان لها تأثير سلبي على النصر، فالخسارة بثلاثة أهداف نتيجة كبيرة، ولكن رغم ذلك حاول اللاعبون وسجلنا هدفين لكن مع الأسف لم يكونا كافيين لتعويض نتيجة الذهاب».

وأضاف: «ما قدمه النصر أمام العين سيكون دافعاً قوياً للاعبين لتقديم مستوى أفضل في بطولة الدوري، ومحاولة للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري».

وكان النصر قريباً من تحقيق كبرى مفاجآت كأس مصرف أبوظبي بعدما فاجأ العين بأداء اتسم بالشجاعة، فدخل اللقاء بأفضل بداية ممكنة حينما تقدم بهدف عن طريق بيرنارد مينساه من تسديدة بعيدة المدى لم يُفلح الحارس خالد عيسى في التعامل معها «5»، ولكن العميد تراجع فجأة بعد هذه البداية وسمح للعين ليعود للمباراة ويهدد مرماه في ثلاث فرص مُحققة للتسجيل في الشوط الأول، لكنها افتقدت للمسة الأخيرة من جانب نجوم العين.

ونشط النصر مجدداً أغلب فترات الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف ثانٍ بعد عرضية مثالية من زايد الزعابي، انقض عليها رامون ميريز وأودعها الشباك «65».

واستمرت المحاولات النصراوية من أجل تسجيل هدف ثالث إلا أنه لم يوفق في تحقيق مبتغاه بسبب ثبات خط دفاع العين في الدقائق الأخيرة تحديداً.

وبذلك سيضرب العين موعداً مع الوحدة في نهائي البطولة في واحدة من أهم وأبرز المواجهات على مستوى كرة القدم المحلية، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بشكل رسمي حتى الآن.

وفي تعليقه على هذه المواجهة اعتبرها لاعب خط وسط العين عبدالله تراوري مباراة عادية وإن بدت أهميتها في كونها مباراة نهائية.

وقال في تصريحات صحافية: «الوقت مازال مبكراً للتفكير في تلك المواجهة، والمهم أننا تأهلنا. صحيح أن التأهل جاء بعد خسارة من النصر لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة».