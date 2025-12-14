أحمد أبوناموس: الإرهاق أنهك «الفدائي» وحسم الخروج أمام السعودية

أكد اللاعب الفلسطيني في صفوف كلباء، أحمد أبوناموس، أن الإرهاق وتراجع اللياقة البدنية كانا السبب الرئيس في خسارة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1، والخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر، مشيراً إلى أن خوض جميع المباريات بالتشكيلة الأساسية نفسها أسهم بشكل مباشر في ذلك.

وأوضح أبوناموس أن منتخب «الفدائي» قدّم أداءً مميزاً خلال المباريات الأربع التي خاضها في البطولة، رغم الظروف الصعبة التي رافقت تجمع المنتخب والاستعدادات، مؤكداً أن الفريق قدّم مستويات فنية عالية أمتعت جماهير البطولة عموماً، والجمهور الفلسطيني على وجه الخصوص، لاسيما بعد تصدره مجموعته التي ضمت قطر وتونس وسورية.

وقال أبوناموس في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو المنتخب الفلسطيني قدموا مستويات فنية مميزة طوال مشوار البطولة، ونجحوا في الظهور بصورة مشرفة، رغم قصر فترة الإعداد، وصعوبة الظروف. فاللعب بالتشكيلة الأساسية نفسها في جميع المباريات تسبب في إرهاق واضح، استُقبل على إثره هدف قاتل في الشوط الإضافي الثاني أمام المنتخب السعودي».

وأضاف: «توقعت هذا المستوى المميز من المنتخب الفلسطيني، لكوني متابعاً جيداً للاعبين الذين ينشطون في دوريات قوية، مثل بلجيكا وأسكتلندا والنرويج ومصر وقطر، إضافة إلى دول أخرى، فجميعهم يمتلكون إمكانيات فنية عالية، ولولا الإرهاق وتراجع اللياقة البدنية نتيجة الاعتماد على التشكيلة نفسها، لكان المنتخب قادراً على الذهاب بعيداً في البطولة».

وأشاد أبوناموس بالمدير الفني للمنتخب الفلسطيني، إيهاب أبوجزر، مؤكداً أنه نجح في القراءة الفنية للمباريات، وكان أحد أهم عناصر تحقيق النتائج الإيجابية، معرباً عن تفاؤله الكبير بمستقبل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

وعن سبب عدم انضمامه للمنتخب الفلسطيني، أوضح أبوناموس أنه تلقى الدعوة بالفعل، إلا أنه لم يتمكن من تلبية النداء، نظراً لتسجيله كلاعب مقيم مع نادي كلباء، وبحسب اللوائح لا يُسمح له بالمشاركة الدولية في هذه الحالة. وأكد اللاعب سعادته الكبيرة باللعب في الدوري الإماراتي، وطموحه لتقديم أفضل مستوياته الفنية مع كلباء خلال المباريات المقبلة.