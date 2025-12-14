«فيكتوري تيم» أسرع المنطلقين في بطولة العالم «إكس كات»

تصدر فريق فيكتوري قائمة الفرق على صعيد سباقات تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو» هذا الموسم، في إنجاز جديد يضاف للفريق الذي حسم لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» لموسم 2025.

وجاء ذلك بعد حصول الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على المركز الأول في سباق تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو» للسباق الرئيس الثاني الذي يختتم منافسات البطولة اليوم الأحد، ليرفع الفريق إجمالي رصيده هذا الموسم في هذه الفئة من السباقات إلى 162 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على فريق الشارقة برصيد 161 نقطة، وفريق الفجيرة بالمركز الثالث برصيد 156.

وشهد سباق تحديد المنطلقين «سباق كسر الكيلو» الذي أقيم أمس، تألق الثنائي العديدي وآل علي على متن زورق فيكتوري 7، بتحقيقهما أسرع زمن لفة، وبلغ 27.435 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني فريق الفجيرة بزمن 27.607 دقيقة، وبالمركز الثالث فريق الشارقة بزمن 28.195 دقيقة.

وسيكون فريق الفيكتوري أول المنطلقين في السباق الرئيس اليوم على شاطئ النسناس بجميرا بدبي، ويخوض المنافسات دون أي ضغوط، بعدما حسم اللقب العالمي، أول من أمس، عقب توسيعه إجمالي فارق نقاط الموسم عن أقرب مطارديه فريق بريطانيا إلى 39 نقطة.

وأثنى المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، على أداء فريق فيكتوري في هذا الموسم، ونجاحه في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2017، ليكتب فرحة التتويج للمرة السابعة في تاريخه، كما جاء النجاح مضاعفاً باعتلاء صدارة الموسم على صعيد إجمالي نقاط سباقات تحديد مراكز المنطلقين، ما يترجم التفوق الفني الواضح للفريق الذي وضعه في صدارة ترتيب الموسم.

وشهد الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، إقامة بطولتين أيضاً في الفجيرة والكويت، إلى جانب بطولة دبي التي تسدل الستار على صراع قوي بين الفرق التي شاركت من الإمارات والنرويج وبريطانيا والسويد والكويت وإيطاليا.