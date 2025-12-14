«درووز غولد» بطلاً لـ «جزر دبي» في «كرنفال سباقات دبي»

انتزع الجواد «درووز غولد» بشعار فريق «آر آر آر للسباقات»، وإشراف المدرب بوبات سيمار، لقب الشوط السادس والرئيس «جزر دبي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1200 متر رملي، الذي جرى أول من أمس، في الأمسية الرابعة من موسم «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، ورعت أشواطها التسع «نخيل» بإجمالي جوائز بلغ 1.96 مليون درهم، نافس على ألقابها 122 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

واستهلت الأمسية ببطولة «مجاني ستيكس» المخصصة للخيول العربية الأصيلة من الفئة «الثانية» البالغة جوائزها 300 ألف درهم، وامتدت لمسافة 1900 متر رملي، وتوج بلقبها الجواد «وزير» بشعار «إسطبل أجمل» وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط السادس البالغ جوائزه 300 ألف درهم، وعرف من خلالها الفارس تاغ أوشيه كيفية قيادة الجواد «درووز غولد» لقطع خط نهاية السباق بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و68 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 6.82 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «إيكو بوينت» لناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس كورنور بيسلي.

وفي بقية النتائج، ذهب الشوط الثاني «برج بالم بيتش» المخصص لخيول فئة «التكافؤ» عمر الثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1800 متر عشبي، لمصلحة الجواد «سيفر سورد» لمالكه «مارتينز ريسينغ وديلان كونها»، بإشراف المدرب ديلان كونها، وقيادة الفارس جورج وود، قبل أن يخطف الجواد «مزاحم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه لقب الشوط الثالث «بالم سنترال» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر رملي.

وأهدى الجواد «باور فور باور» مالكه أبوبكر أقدورا، والمدرب بوبات سيمار، لقب الشوط الرابع «نخلة جبل علي» المخصص للفئة «المبتدئة»، بعدما قاده الفارس سلفستر دي سوسا للفوز بالمركز الأول في السباق الذي جرى لمسافة 1400 متر عشبي.

وعاد اسم المالك أبوبكر أقدورا، والمدرب بوبات سيمار، للسطوع مجدداً، مع الجواد «زاندفورت» الذي توج بقيادة الفارس ريتشارد مولن، بلقب الشوط الخامس «نخيل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي.

وشهد الشوط السابع «نايا رزيدنسيرز» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» عمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1200 متر عشبي، مشاركة 15 خيلاً، قبل أن يذهب اللقب للجواد «يطارد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، وقيادة الفارس ريان داوسن.

ووضع فريق «غودولفين» العالمي، بصمته في الأمسية الرابعة، بتتويج المهر «ديفون آيلاند» بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، بلقب الشوط الثامن «كومو رزيدنسيز» الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي.

واختتمت الأمسية بالشوط التاسع «نخلة جميرا» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات وما فوق لفئة «التكافؤ» لمسافة 1800 متر عشبي، وذهب لقبه للجواد «نيتيف أميركان» بشعار «وذنان للسباقات»، بإشراف حمد الجهني وقيادة جيمس دويل.