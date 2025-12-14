الهوتي: المشاركة القياسية تعكس مكانة بطولة أبوظبي الدولية للسباحة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن المشاركة القياسية في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025 تعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها البطولة، كونها واحدة من أهم البطولات المعتمدة من لجنة المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن هذا الحضور الواسع يمنح الحدث بعداً فنياً وتنافسياً مميزاً.

وتُختتم، اليوم الأحد، منافسات بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025، التي استضافها المسبح الأولمبي في مدينة محمد بن زايد، بمشاركة قياسية تجاوزت 1000 سباح وسباحة، يمثلون أكثر من 30 دولة، في واحدة من أكبر بطولات السباحة التي تُقام على مستوى المنطقة، وسط مستويات فنية قوية ومنافسة عالية.

وقال الهوتي لـ«الإمارات اليوم»: «حضور أكثر من 1000 سباح وسباحة يؤكد أهمية البطولة، ودورها في اكتشاف وتطوير المواهب، ونعمل بالتعاون مع وزارة الرياضة على اختيار العناصر الموهوبة لدعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة».