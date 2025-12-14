22 نقطة لهاريس تعيد النصر إلى صدارة دوري السلة

واصل المحترف الأميركي مارفيل هاريس، تألقه مع فريق النصر لكرة السلة، بعدما سجل 22 نقطة، وقاد فريقه للفوز على البطائح بنتيجة (83-76)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، ضمن افتتاح الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام.

وجاء هذا الفوز بمثابة رد اعتبار لـ«العميد»، الذي تلقى خسارته الوحيدة في الدوري خلال شهر أكتوبر الماضي أمام «الراقي» في الجولة الثانية من الدور التمهيدي بنتيجة (96-99). كما شهد افتتاح الجولة عودة فريق الوصل من صالة مستضيفه الجزيرة بانتصار مستحق، تحقق بفارق 23 نقطة، وبنتيجة (80-57).

وفرّط البطائح في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة (18-15)، بعدما نجح النصر في استعادة اتزانه وفرض هيمنته على مجريات المباراة في الأرباع الثلاثة التالية بواقع (22-18 و24-22 و22-18)، ليخرج فائزاً باللقاء.

وانفرد النصر مؤقتاً بصدارة الترتيب العام برصيد 17 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن كل من الشارقة والبطائح اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما عزز الوصل موقعه في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما حافظ الجزيرة، رغم الخسارة، على مركزه السادس برصيد 10 نقاط.