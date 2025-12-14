«الأولمبي» يواجه السعودية في نصف نهائي كأس الخليج

يواجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة 3:45 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب أسباير في الدوحة، نظيره المنتخب السعودي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، التي تستضيفها قطر حالياً.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما حصد ست نقاط، إثر فوزه على المنتخب العُماني 2- صفر، ثم فوزه على المنتخب اليمني 3-1، قبل أن يخسر أمام المنتخب العراقي بهدف دون رد.