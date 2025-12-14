مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس - مان سيتي 18:00
نوتنغهام - توتنهام 18:00
سندرلاند - نيوكاسل يونايتد 18:00
وست هام - أستون فيلا 18:00
برينتفورد - ليدز يونايتد 20:30
الدوري الإسباني
إشبيلية - ريال أوفييدو 17:00
سيلتا فيغو - أتلتيك بيلباو 19:15
ليفانتي - فياريال 21:30
الدوري الإيطالي
ميلان - ساسولو 15:30
أودينيزي - نابولي 18:00
جنوى - إنتر 21:00
بولونيا - يوفنتوس 23:45
الدوري الفرنسي
لانس - نيس 20:15
مارسيليا - موناكو 23:45
