فوز نصراوي لا يكفي.. العين يتأهل إلى نهائي كأس المحترفين

حجز العين مقعده كطرف ثانٍ في المباراة النهائية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، على الرغم من خسارته أمام النصر، 0-2 في المباراة التي جرت بإستاد هزاع بن زايد مساء اليوم، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ودخل النصر اللقاء بأفضل بداية ممكنة حينما تقدم بهدف عن طريق بيرنارد مينساه، من تسديدة بعيدة المدى لم يُفلح الحارس خالد عيسى في التعامل معها في الدقيقة «5».

وتوقع الكثيرون أن يستمر العميد على نفس هذا المنوال إلى أنه تراجع دون مبرر، ما منح العين الفرصة لاعادة ترتيب أوراقه من جديد، ليحصل على العديد من الفرص افأهدر لابا كودجو، أخطر فرص الزعيم في الشوط الأول حينما كان في وضعية انفراد بالمرمى قبل أن يضع الكرة بجوار القائم.

وتعرض حارس النصر أحمد شامبيه إلى إصابة في الرقبة، وحل مكانه الحارس البديل عبدالله التميمي.

وأضاع المدافع رامي ربيعة فرصة أخرى مُحققة للتسجيل من ضربة رأس بعد كرة ركنية لكنها علت العارضة.

وتبعه حسين رحيمي في إضاعة محاولة أخرى للتسجيل من كرة تلقاها وهو في مواجهة المرمى، ليُسددها في المدرجات.

وفي الشوط الثاني، استعاد النصر نشاطه وخطورته من جديد وأجبر العين على التراجع ما دفع مدرب الزعيم للتفكير في الدفع بمهاجمه المغربي سفيان رحيمي في محاولة لتعديل النتيجة وإيقاف صحوة العميد.

وكاد بالفعل «رحيمي»، أن يُحقق ما خططه له الصربي فلاديمير إيفيتش، حين انفرد بالمرمى لكن حارس النصر أبعد المحاولة ببراعة.

واستطاع النصر أن يخطف هدف أخر بعد عرضية مثالية من زايد الزعابي، انقض عليها رامون ميريز في الشباك «65».

وكان هذا الهدف كفيلا بزيادة معنويات لاعبي النصر لمعادلة نتيجة الذهاب، فواصلوا الضغط على مرمى خالد عيسى، الا أن دفاع العين قدم أفضل فتراته في المباراة وأبعد كل المحاولات الخطرة.