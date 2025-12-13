غاسييف يتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل بـ «ضربة قاضية» في دبي

توّج الملاكم الروسي مراد غاسييف بلقب الوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية WBA، عقب فوزه القاطع على البلغاري المخضرم كوبرات بوليف، في النزال الرئيسي لفعالية «ليلة الأبطال – IBA Pro 13»، التي أُقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025» التي تستضيفها دبي.

وحسم غاسييف المواجهة في الجولة السادسة، بعدما وجه لكمة يسارية قوية ومحسوبة أطاحت ببوليف أرضًا، ليُنهي النزال بضربة قاضية واحدة، مؤكّدًا تفوقه الفني والبدني في واحدة من أبرز نزالات الحدث العالمي.

وفي بقية النزالات، عاد الأميركي نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، إلى سكة الانتصارات، محققًا فوزًا بالإجماع على الأوغندي جيريميا سيروادا، المقيم في دبي، ضمن منافسات وزن المتوسط، بعد أداء متوازن امتد على مدار ست جولات.

ورفع نيكو علي رصيده إلى 12 فوزًا مقابل هزيمتين وتعادل واحد، مقدّمًا عرضًا ناضجًا، وسط حضور لافت لعدد من نجوم وأساطير الرياضة الذين تابعوا النزال من مقصورة كبار الشخصيات، يتقدمهم ماني باكياو، تيرينس كروفورد، ديونتاي وايلدر، أمير خان، إلى جانب نجمي الفنون القتالية المختلطة رامبيج جاكسون وهنري سيجودو.

وشهدت الأمسية سلسلة من النزالات القوية التي استمتعت بها الجماهير، إذ فاز الفنزويلي يوئيل فينول على الأوزبكي شاخوبيدين زويروف في نزال إعادة على لقب وزن الديك، وتغلب الهندي فايزان أنور على الروسي خوسين بايسانجوروف في الوزن الخفيف، كما حقق الروسي خاريتون أغربا الفوز على الأرجنتيني روبن نيستور مونوز في وزن الخفيف السوبر، وتفوق مواطنه فاديم موساييف على الجنوب أفريقي تولاني مبينجي في وزن الوسط، فيما انتصر الأوزبكي داود ألوف على الأميركي ديف بينالوسا في وزن فوق المتوسط.

وتواصل بطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025» فعالياتها في دبي، وسط مشاركة واسعة من نخبة الملاكمين، وجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار أميركي، ما يعزز مكانة الحدث كأحد أبرز البطولات العالمية في رياضة الملاكمة.