الوحدة إلى نهائي كأس رابطة المحترفين رغم الخسارة أمام الجزيرة

أوقف الجزيرة سلسلة النتائج الإيجابية لنادي الوحدة، وحقق فوزاً معنوياً عليه بهدف دون مقابل، في إياب الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليضع حداً لمسيرة تاريخية امتدت لـ31 مباراة رسمية دون خسارة خاضها «العنابي» في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

ورغم هذا الانتصار، لم ينجح الجزيرة في بلوغ المباراة النهائية أو مواصلة مشواره للدفاع عن اللقب، بعدما كان قد خسر مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم الوحدة التأهل لمصلحته بمجموع المباراتين.

ودخل الجزيرة اللقاء بقوة ورغبة واضحة في التسجيل المبكر، وكاد أن يفتتح النتيجة عبر إبراهيم عادل الذي أهدر فرصة ثمينة من انفراد صريح بالمرمى.

وواصل «فخر أبوظبي» ضغطه، ليحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة حارس الوحدة، زايد العامري، مامادو كوليبالي داخل المنطقة، نجح عبد الله رمضان في تحويلها إلى هدف التقدم في الدقيقة «15».

وفرض الجزيرة أفضليته من حيث الاستحواذ خلال الشوط الأول، في وقت تراجع الوحدة بشكل أكبر إلى مناطقه الدفاعية، معتمداً على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة واضحة على مرمى الجزيرة، وسط تألق حارس الجزيرة، ليكوفيتش، والذي كان نجم الشوط الأول بلا منازع، بعدما تصدى لثلاث فرص محققة قام بها رضا قنديبور، وتاديتش، وبراهيما ديارا كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، جاء الأداء أقل بكثير عما كان في سابقه وانحصر اللعب أغلب الوقت في وسط الميدان مع بعض المحاولات الخجولة من الفريقين لم تُشكل أي خطوة تُذكر على المرميين.