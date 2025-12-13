رئيس الاتحاد الدولي يشيد بالقفزة النوعية للخماسي الحديث الإماراتي

أعرب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، روب ستيول، عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته رياضة الخماسي الحديث في الإمارات رغم حداثة تجربتها، مؤكدًا أن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة العالم المقامة في جنوب إفريقيا، بحضور 1800 لاعب ولاعبة نقلة نوعية مهمة في مسيرة هذه الرياضة.

وجاءت تصريحات روب ستيول على هامش اجتماعه مع الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، خلال فاعليات بطولة العالم، اذ أعرب رئيس الاتحاد الدولي عن تطلعه لمزيد من المشاركات المستقبلية لبناء جيل قوي من اللاعبين الإماراتيين.

من جانبها، أكدت المطروشي أن الاتحاد الإماراتي يسعى لتطوير اللعبة محلياً ودولياً، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من المسؤولين الرياضيين والجماهير، وقالت: «نمتلك قاعدة جيدة يمكن البناء عليها لمستقبل واعد للخماسي الحديث الإماراتي».

وأضافت أن: «التعاون مع الاتحاد الدولي سيثمر عن إنجازات مستقبلية تشمل الحكام والمدربين وكل عناصر اللعبة، مشيرة إلى رغبة الاتحاد في استضافة الأحداث العالمية لتعزيز خبرات اللاعبين».

كما أشارت إلى مشاركة المنتخب الإماراتي لأول مرة في البطولة بـ 6 لاعبين هم: حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي (تحت 9 أعوام)، وذياب عمر الكتبي، سالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي (تحت 13 عاماً)، تحت إشراف المدرب محمد قاسم خليل، لاكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات العالمية.

واختتمت المطروشي الاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي بالتأكيد على حماسها لمستقبل رياضة الخماسي الحديث في الإمارات، متطلعة إلى المزيد من التعاون والنجاحات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي والشركاء الدوليين.