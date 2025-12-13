20 ميدالية لنادي أبوظبي للرياضات المائية في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة

افتتح نادي أبوظبي للرياضات المائية مشاركته في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة بتألق كبير، بعد أن حصد 20 ميدالية ملوّنة خلال منافسات اليوم الأول، بواقع 5 ذهبية و9 فضية و6 برونزية، في انطلاقة قوية تعكس جاهزية الفريق ومستوى العمل الذي يقدمه النادي في إعداد السباحين.

وانطلقت البطولة، المقامة من 12 إلى 15 ديسمبر 2025 في مسبح مدينة محمد بن زايد، بمشاركة واسعة من فرق وأكاديميات محلية ودولية، وشهد اليوم الأول منافسات قوية أظهرت مستويات فنية مميزة من مختلف السباحين، إضافة إلى سباق محتدم على المراكز الأولى.

وجاءت أبرز نتائج الفرق الدولية في اليوم بالأول بفوز فريق أذربيجان حقق 12 ميدالية متنوعة، منها 4 ذهبيات، بينما حصد فريق ماهي من سيشل 3 ذهبيات وبرونزية، وحقق فريق أولمبيك الجزائري 4 ذهبيات. كما نال فريق مدغشقر 2 ذهبية وفضية و3 برونزيات، بينما حصل فريق كامدين الأسترالي على برونزية واحدة، ونجح ديكاتلون اللبناني في تحقيق 4 ميداليات ذهبية.

وعلى صعيد الأكاديميات المحلية، واصل فريق تاين سايد تألقه بحصد 50 ميدالية ملوّنة، فيما أضاف فريق أبيكس 7 ميداليات إلى رصيده، ليعززا حضورهما القوي في المشهد الرياضي المحلي.

وبرز نادي أبوظبي للرياضات المائية كأحد أكثر الأندية حضوراً على منصات التتويج، بعدما قدّم لاعبوه أداءً لافتاً عكس تطور مستوياتهم وجاهزيتهم للمنافسة، مؤكداً مكانة النادي كقوة رياضية بارزة في بطولات السباحة.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم وغدا وسط توقعات بمزيد من الإثارة والإنجازات، في ظل التقارب الكبير في مستويات الفرق والطموحات العالية لجميع المشاركين.