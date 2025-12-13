«أطوال» بطل «كأس طيران الإمارات» في مضمار «جبل علي»

توج الجواد «أطوال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بطلاً لـ «كأس طيران الإمارات»، الذي جرى اليوم السبت، ضمن أشواط الأمسية الرابعة من موسم سباقات مضمار «جبل علي»، في أمسية حملت اسم «سباق يوم الطلاب والجامعات»، ورعت أشواطها السبع، عددٍ من المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، بإجمالي جوائز 584 ألف درهم.

كما شهد السباق، وفي شوطه السادس والرئيس «كأس أم سقيم» المخصص للخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1950 متر، بجوائز بلغت 120 ألف درهم، فوز الجواد «سيكريت مانر» المملوك لـ «نيجار بيرك وتقابة إبري ريسنغ وجوي فيني».

وافتتحت الأمسية، بالشوط الوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة «كأس بورشه» الذي امتد لمسافة 1200 متر، بجوائز بلغت 50 ألف درهم، وكان الفوز من نصيب «أيه إف مهم» لخالد النابودة، وإشراف المدرب أرنيست أورتيل، وقيادة الفارس مارسيلينو رودريغز.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع «كأس الإمارات» البالغ جوائزه 100 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر الثلاث سنوات فما فوق، لفئة «التكافؤ» وعرف خلاله الفارس سيلفستر دي سوسا، كيفية قيادة الجواد «أطوال» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للشوط الذي امتد لمسافة 1200 متر رملي، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و12 ثانية و15 جزء من الثانية.

وفي الشوط السادس والرئيس، خالف الجواد «سيركيت مانر» بإشراف المدرب بوبات سيمار، التوقعات، بعدما قاده الفارس أندرو سلاتري، لقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و59 ثانية و47 جزء من الثانية.

وشهدت الأمسية، تألقاً لجياد فريق «شادويل» العالمي، بحصدها ثلاث ألقاب، جاء أولها مع المهر «منية» بإشراف المدرب مصبح المهيري، والذي قاده الفارس أنطونيو فريزو، للفوز في الشوط الثاني «الشغفار للاستثمار» الذي امتد لمسافة 1400 متر، وجرى ضمن برنامج مبادرة «داعم» وبلغت جوائزه 72 ألف درهم، قبل أن يضيف زميله بالإسطبل «متأني» بإشراف جون هايد، وقيادة الفارس دانييل تودهوب، لقب الشوط الثالث الذي أقيم ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة للخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، بجوائز بلغت 80 ألف درهم.

وأكمل الجواد «أمجاد» بإشراف المدرب دووغ واطسون، ثلاثية «شادويل» بعدما قاده الفارس باتريك دوبس، للفوز في الشوط السابع والختامي «كأس الحذيفة» المخصص للخيول المبتدئة، من عمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1950 متر، بجوائز بلغت 72 ألف درهم.

وذهب لقب الشوط الخامس «سباق العوير ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الاصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر رملي، وبلغت جوائزه 90 ألف درهم، فوز الجواد «دايموند ديلر» المملوك لـ «عذبة للسباقات» بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.