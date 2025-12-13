مورايس يرحل عن الوحدة.. ويقترب من الشارقة

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن رحيل المدرب البرتغالي خوسيه مورايس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم لأسباب شخصية، في وقت أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» اقترابه من تدريب فريق الشارقة. وذكرت شركة الكرة بنادي الوحدة في بيان صحافي: «انتهت العلاقة التعاقدية مع المدرب خوسيه مورايس، وذلك بناءً على طلب المدرب ولأسباب شخصية متعلقة به، وفقاً لما تنص عليه بنود العقد المبرم بين الطرفين». وجاء قرار رحيل مورايس عن «العنابي» بصورة غير متوقعة، خصوصاً أن الفريق يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي، حيث تأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحتل المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، وتأهل إلى دور الثمانية بكأس رئيس الدولة.