المقبالي يبدع ويتألق.. المنتخب في مربع الذهب بكأس العرب

بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلّب على نظيره الجزائري بركلات الترجيح 7-6، أمس، ضمن الدور ربع النهائي، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك بعد تألق الحارس الفذ حمد المقبالي الذي خطف الأنظار بتصدياته لكرات «محاربي الصحراء» وكذلك لركلتين ترجيحيتين.

وتأهل الأبيض لمواجهة المنتخب المغربي في المربع الذهبي عند الساعة 18:30 من مساء بعد غدٍ.

وقدم المنتخب الوطني أداءً متبايناً أمام الجزائر، إذ ظهر بصورة متواضعة في الشوط الأول دون أنياب هجومية واضحة، مكتفياً بالتركيز على الشق الدفاعي للحفاظ على نظافة الشباك.

ورغم المساحات الواسعة خلف دفاع «الخضر»، لم يتمكن لاعبو الأبيض من استغلالها، فيما بدا التحضير في وسط الملعب مرتبكاً، ما أدى إلى فقدان الكرة في أكثر من مناسبة، وارتكاب أخطاء متكررة استفاد منها المنتخب الجزائري، الذي تمكن من الوصول إلى الشباك أكثر من مرة، قبل أن تُلغى الأهداف بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، شكّل الهدف الذي سجله عادل بولبينة لمصلحة الجزائر، بعد متابعة تسديدة ياسين براهيمي المرتدة من يد الحارس حمد المقبالي، نقطة تحول كبيرة في أداء المنتخب الوطني، الذي تخلّى عن حذره الدفاعي وبدأ في تشكيل خطورة هجومية.

وكادت إحدى المحاولات أن تهدي الأبيض هدف التعادل، بعد عرضية من روبين أبعدها المدافع أشرف عبادة بالخطأ باتجاه مرماه، إلا أن يقظة الحارس فريد شعّال حالت دون دخول الكرة الشباك.

ونجح الأبيض في ترجمة أول هجمة حقيقية على مرمى الجزائر، بعدما أرسل يحيى الغساني كرة عرضية متقنة، تهيأت أمام برونو دي أوليفيرا الذي وضعها بثقة في المرمى مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 64.

وسعى المنتخب الإماراتي إلى الحفاظ على تماسكه بعد التعادل، بينما واصل المنتخب الجزائري ضغطه في محاولة لاستعادة السيطرة، إلا أن التغيير الذي أجراه المدرب الروماني أولاريو كوزمين، بإشراك عصام فايز بدلاً من يحيى نادر، أعاد التوازن إلى وسط الملعب، وحرم الجزائر سهولة الوصول إلى مرمى المقبالي حتى الدقيقة 75.

وكاد عادل بولبينة يعيد التقدم لـ«الخضر» مستغلاً خطأ دفاعياً مشتركاً بين ساشا وبيمنتا، حين تلقى عرضية وهو في مواجهة المرمى، لكنه سدد فوق العارضة في الدقيقة 78.

وفي المقابل، قاد كايو لوكاس هجمة مرتدة مراوغاً أكثر من لاعب، قبل أن يتدخل الدفاع الجزائري ويُبعد الكرة إلى ركنية لم تُستغل.

وضاعت على الأبيض فرصة محققة لخطف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد ضربة رأس قوية من بيمنتا في الدقيقة 88 تصدى لها الحارس شعّال باقتدار.