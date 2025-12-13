70 خيلاً تتنافس على ألقاب السباق الرابع في موسم مضمار جبل علي

تتجه أنظار عشاق رياضة الخيل، عند الساعة الثانية ظهر اليوم، نحو فعاليات السباق الرابع في الموسم الجديد لمضمار «جبل علي»، الذي يتضمن سبعة أشواط، خُصِّص الأول منها للخيول العربية الأصيلة، فيما تقام ستة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، وترعاها مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، بإجمالي جوائز يبلغ 584 ألف درهم، تتنافس عليها 70 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتم تخصيص الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، بعمر أربع سنوات فما فوق، على لقب «كأس بورشه» الذي تبلغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم. وتتواصل الإثارة حتى الشوط السادس الرئيس «أم سقيم ستيكس»، المصنف ضمن فئة «التكافؤ» لعمر ثلاث سنوات فما فوق، والمخصص لمسافة 1900 متر رملي، بجوائز تبلغ 120 ألف درهم. وقد جذب الشوط ثمانية من نخبة الجياد، يبرز منها «دوليلي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، الباحث عن انتصاره السابع في عالم السباقات.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «الرائد»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا، الطامح لتحقيق انتصاره الثاني على مضمار جبل علي هذا الموسم، بعد تتويجه مطلع الشهر الماضي في السباق الافتتاحي.