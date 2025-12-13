الفجيرة يستقبل «يونايتد بيرلو» في قمة الدرجة الأولى

يستضيف الفجيرة عند الساعة 16:45 مساء اليوم المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، التي تجمعه بضيفه يونايتد، في مواجهة قوية ومهمة قد تسهم نتيجتها في إحداث تغييرات جديدة في جدول ترتيب البطولة.

ويملك يونايتد 14 نقطة في المركز الرابع، بينما يمتلك الفجيرة 11 نقطة في المركز العاشر.

وسيقود فوز يونايتد، تحت قيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، إلى اعتلاء صدارة الدوري والانفراد بها، فيما يمنح فوز الفجيرة دفعة قوية تُقرّبه من المراكز المتقدمة.

وكان يونايتد قد فاز في مباراته الماضية على فريق «مجد» بنتيجة 2-0، بينما حقق الفجيرة انتصاراً ثميناً على دبا الحصن 3-2.

ويتوقع أن تشهد المباراة غزارة في الأهداف نظراً لقوة الخطوط الهجومية في الفريقين، والتي يقودها متصدر هدافي الدوري لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير برصيد ثمانية أهداف، ولاعب يونايتد البرتغالي صامويل بيدرو صاحب ستة أهداف.