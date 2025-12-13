إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، أمس، إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً له، وذلك بعد فوز قائمته الرئاسية في الانتخابات التي عقدتها الجمعية العمومية في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

ويستهل بن سليم، ولايته الثانية التي تمتد لأربع سنوات، بعد أن أشرف خلال ولايته الأولى منذ انتخابه في عام 2021 على مرحلة مهمة من التجديد وترسيخ الاستقرار داخل المنظمة.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان، أمس: «خلال السنوات الأربع الماضية، شهد الاتحاد الدولي للسيارات تحولاً شاملاً شمل تحسين الحوكمة والعمليات، واستعادة الاستقرار المالي للاتحاد. وقد عززت هذه التحولات مكانة الاتحاد كهيئة عالمية منظمة لرياضة السيارات، وسلطة رائدة في مجال التنقل الآمن والمستدام وذي التكلفة الميسورة».

وأضاف: «تحت قيادة محمد بن سليم، نجح الاتحاد الدولي للسيارات في تحويل خسارة قدرها 24 مليون يورو في عام 2021 إلى ربح تشغيلي قوي بلغ 4.7 ملايين يورو في عام 2024، وهو أقوى أداء مالي يحققه الاتحاد منذ نحو 10 سنوات».

وتابع: «خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية، أعلن الاتحاد توقعاته بتحقيق ربح تشغيلي قدره 4.4 ملايين يورو في عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم والتحسن المالي المتصاعد. وقد أتاح هذا الاستقرار تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في الأندية الأعضاء والبرامج الاستراتيجية حول العالم، ويرتكز هذا التقدم على إصلاحات مؤسسية واسعة نُفذت خلال السنوات الماضية، شملت تعزيز الانضباط المالي، وتحسين عمليات التدقيق الخارجي، وتحديث هياكل الحوكمة، ما أدى إلى رفع مستويات الشفافية والمساءلة والمعايير المهنية في مختلف قطاعات المنظمة».

من جهته، قال محمد بن سليم: «أشكر جميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات على مشاركتهم الكبيرة في التصويت، ومنحهم ثقتهم لي مجدداً. لقد تجاوزنا العديد من التحديات، لكننا اليوم، معاً، أقوى من أي وقت مضى».

وأضاف: «إنه لشرف عظيم أن أتولى رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا ملتزم مواصلة تقديم أفضل الخدمات للاتحاد، ولرياضة السيارات، ولقطاع التنقل، ولأندية أعضائنا حول العالم».