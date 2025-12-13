دبا الحصن يتعاقد مع المدرب برونو بيريرا

أعلن نادي دبا الحصن لكرة القدم تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، ليتولى قيادة الجهاز الفني للفريق الأول، خلفاً للمدرب السابق طارق السيد عبدالغفار، وذلك لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى. وشهد توقيع العقد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم محمد عبدالله الطربان.

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب ناديَي العروبة ودبا في مواسم سابقة، قبل أن ينضم حالياً إلى الجهاز الفني لدبا الحصن. يُذكر أن فريق دبا الحصن يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة.