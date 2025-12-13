70 لاعباً يشاركون في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل

اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطلة دبي المفتوحة لأكاديميات البادل التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للبادل، وبالشراكة مع أكاديمية ورلد بادل، بهدف تعزيز الجهود لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في رياضة البادل.

وشارك في النسخة الأولى من البطولة أكثر من 70 لاعباً ولاعبة من 14 أكاديمية، وتنافس المشاركون في أربع فئات عمرية، شملت تحت 12 عاماً، تحت 14 عاماً، تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً.

وتميز اللاعب راشد وليد من أكاديمية الاتحاد الإماراتي للبادل، حيث نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قدم نموذجاً يحتذى للمواهب الصاعدة.

وفاز اللاعبان فرنام كيان، وأدريان رودريغيز بالمركز الأول في فئة تحت 12 عاماً، وحصل اللاعبان مهدي عبيد، وحسن أحمد مجدي أبوزيد على المركز الثاني، وفي فئة تحت 14 عاماً، فاز الثنائي أرسيني سولوفيف، وآدم حمود بالمركز الأول، تلاهما الثنائي فارس ناصر، وعيسى أهلي، وفي فئة تحت 16 عاماً، فاز اللاعبان راشد وليد، وماجد العبدالله بالمركز الأول، تلاهما اللاعبان حمدان الكوخردي، وعيسى أهلي في المركز الثاني، فيما فاز الثنائي أحمد المهيري، وراشد وليد بالمركز الأول في فئة تحت 18 عاماً، تلاهما الثنائي حمدان الكوخردي، وحمد الكوخردي.