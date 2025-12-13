الشحي: فخور بأول ميدالية إماراتية في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية

نجح نجم منتخب سلة الكراسي المتحركة، ثاني الشحي، أول من أمس، في انتزاع الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة عن الفئة التصنيفية «تي 3»، ليهدي الإمارات ميداليتها الأولى في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، المقامة حالياً في دبي، والتي يسدل الستار عليها اليوم، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «فخور بحصدي أولى ميدالياتي في مسيرتي الرياضية على صعيد دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، وإهداء الإمارات ميداليتها الأولى في الدورة التي تستضيفها دبي حالياً، بعد حصولي على برونزية (كرة الطاولة) إثر منافسات قوية جمعتني مع أبطال من إيران واليابان والهند وتايلاند». ويعد الشحي نموذجاً لرياضيي أصحاب الهمم في الدولة، الساعين للتميز في الجمع بين التحصيل العلمي والإنجاز الرياضي، إذ يستعد صاحب الـ22 ربيعاً الشهر المقبل لتقديم أطروحة التخرج للحصول على شهادة بكالوريوس في علم النفس والاجتماع.

كما يُعد من المواهب التي فرضت حضورها على مدار العام الماضي في أكثر من لعبة، بعد تمثيله الدولة في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب عبر منتخبين وطنيين في آن واحد، في لعبتي «سلة الكراسي المتحركة» و«تنس الطاولة».

وأشار الشحي إلى أن إنجازه في دورة دبي جاء عبر «كرة الطاولة» بعد خروجه مع منتخب السلة من دوري المجموعات، وقال: «بدأت مسيرتي الرياضية مع سلة الكراسي المتحركة في عام 2021، وحرصت دائماً على المشاركة مع منتخبي السلة وكرة الطاولة، كما أفعل هنا في دبي، إلا أننا لم نوفق مع منتخب السلة بالخروج من دور المجموعات، لكنني نجحت في التعويض من خلال كرة الطاولة».

وأضاف: «كرة الطاولة من الرياضات الفردية التي أعشقها، وتتيح للاعب فرصة أكبر لتحقيق طموحاته في الصعود إلى منصات التتويج مقارنة بالتحديات التي تواجه الألعاب الجماعية مثل سلة الكراسي المتحركة. وأنا سعيد بوجودي ضمن منتخبي اللعبتين، وأحظى بتشجيع ودعم كبيرين للتميز».

وعن طموحاته المستقبلية، قال الشحي: «سعيد بتحقيقي البرونزية في دورة دبي المانحة للنقاط التصنيفية على سلم الترتيب العالمي، ودخولي قائمة الـ50 الأوائل على مستوى العالم. وأتطلع بعد الانتهاء من مشروع التخرج إلى العودة للتركيز على التدريبات استعداداً للمشاركات المقبلة، بطموح التأهل وتمثيل الدولة في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية المقبلة في لوس أنجلوس 2028».