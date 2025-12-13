جادسوم: «ثلاثية الذهاب» لم تحسم تأهل الوحدة

أكد لاعب الوحدة جادسوم دا سيلفا، أن الفوز الذي حققه «العنابي» على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لم يحسم تأهل الفريق إلى النهائي، مشدداً على ضرورة الحذر من الاسترخاء في لقاء الإياب اليوم على استاد آل نهيان.

وقال جادسوم لـ«الإمارات اليوم»: «أرى أن الفوز كان مهماً جداً بالنسبة لنا، إذ كان اللقاء قوياً للغاية ولم يكن سهلاً على الإطلاق. الجزيرة أجبرنا على بذل جهد كبير، ولم نتمكن من السيطرة على مجريات اللعب إلا بعد إجراء تعديلات على أسلوبنا في الشوط الثاني، وهو ما نتوقع أن يتكرر في مباراة الإياب التي ستكون أكثر صعوبة بسبب الدافع الكبير لدى المنافس لتعويض خسارته».

وأضاف: «أعتقد أن المباراة ستكون مختلفة، وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا، لأن ما تحقق يمثل ثمرة العمل الجماعي والتركيز الكامل من جميع اللاعبين».

وأشار إلى أن مباريات الفريقين تُعد «ديربي»، مؤكداً أن كل الاحتمالات واردة، وقال: «سنلعب المباراة على ملعبنا، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، خصوصاً مع الدعم الجماهيري الكبير. ولكن الأهم هو تجنب الأخطاء، وأن نتعامل مع المباراة وكأننا بحاجة إلى الفوز للتأهل إلى النهائي».

وشدد جادسوم على أهمية دعم الجماهير في رفع الروح المعنوية، وقال: «الجماهير دائماً عامل محفز لنا. وجود آلاف المشجعين خلفنا يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا، وكل هتاف يمنحنا دفعة إضافية للقتال على أرض الملعب. نحن ممتنون لهم على دعمهم المتواصل الذي كان واضحاً خلال المباراة».