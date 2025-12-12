دبي تحتضن 13 نزالاً في بطولة العالم للملاكمة

تُختتم مساء غدٍ السبت على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي منافسات النسخة الـ23 من بطولة العالم للملاكمة للرجال "الإمارات 2025"، الحدث الأكبر في تاريخ اللعبة، والذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للملاكمة IBA، بجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار أميركي.

وتسبق النزالات النهائية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة، المقرر عقدها ظهر الغد بمشاركة ممثلي الاتحادات الـ118 المشاركة في البطولة، في محطة مهمة تواكب الحدث العالمي المقام في دبي.

وتشهد الأمسية الختامية إقامة 13 نزالاً على الميداليات الذهبية بعد أيام من المنافسات القوية في الأدوار التأهيلية، والتي جرت في دبي بمشاركة أبطال عالميين.

وتبدأ النزالات من وزن تحت الذبابة (46–48 كلغم) وصولاً إلى الوزن فوق الثقيل (+92 كلغم)، بمشاركة أبرز الملاكمين الذين تألقوا في الأدوار السابقة، اذ يلتقي في وزن تحت الذبابة الروسي خودويان إدموند مع الأذربيجاني محمدوف سبحان، وفي وزن الذبابة يتواجه الأوزبكي دوستوماتوف حسنباي مع الروسي باتالييف باير، فيما يشهد وزن الديك مواجهة بين الروسي روغوزين فياتشيسلاف والكازاخستاني بيبوسينوف ساكن.

وتتواصل النزالات في وزن الريشة بلقاء الكازاخستاني أسيلكولوف أورازبيك مع الطاجيكي رحيموف خسرافخور، وفي الوزن الخفيف يواجه الأوزبكي خالوكوف عبد الملك الروسي شومكوف فسيفولود، بينما يلتقي القيرغيزستاني ليفازا عمر مع الروسي بوبوف إيليا في الوزن الخفيف المتوسط. ويشهد وزن الوسط الخفيف مواجهة بين الأوزبكي موديينخوجاييف أسدخوجة والروسي كول يفغيني، ثم لقاء وزن الوسط المتوسط الذي يجمع الروسي كولدينكوف سيرغي مع الكازاخستاني جوسوبوف أبلايخان.

وفي وزن الوسط يخوض الكازاخستاني أككاليليف صابر جان مواجهة صعبة أمام الروسي موتسالغوف إسماعيل، تليها مواجهة وزن تحت الثقيل بين الأوزبكي عمتالييف جاوخير والروسي بيجاموف جامبولات. أما في وزن الكروزر، فيلتقي الروسي أتاييف شربتدين مع البيلاروسي ألفيوراو أليكسي، قبل أن تشهد نزالات الوزن الثقيل مواجهة بين الأوزبكي خابولايف تورابيك والروسي غادجيماجوميدوف مسلم. ويُختتم البرنامج بنزال الوزن فوق الثقيل الذي يجمع الأوزبكي مخانوف أرمـان مع الروسي سوروف دافيد.