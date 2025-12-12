تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والجزائر في ربع نهائي كأس العرب

التفاصيل..

الشوط الأول

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم الأردني أدهم مخادمة.

- بطاقة صفراء للاعب منتخب الجزائر فيكتور لكحل بعد تدخله على لاعب منتخبنا الوطني كايو لوكاس بالدقيقة 10 من عمر اللقاء.

- بطاقة صفراء للاعب منتخبنا الوطني لوكاس بيمنتا بالدقيقة 13 من عمر اللقاء.

- الحكم يلغي هدفاً للمنتخب الجزائري بالدقيقة 13 بداعي التسلل.

- بطاقة صفراء للاعب منتخبنا الوطني ماركوس ميلوني بالدقيقة 35.

- الحكم يلغي هدفاً للمنتخب الجزائري بداعي التسلل بالدقيقة 43.

- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

- تبديل لمنتخبنا الوطني دخول عصام فايز وخروج يحيى نادر.

- هدف للمنتخب الجزائري بالدقيقة 46 من عمر اللقاء سجله عادل بولبينة.

- هدف لمنتخبنا الوطني بأقدام برونو أوليفيرا في الدقيقة 64، بعد تهيئة كايو لوكاس لعرضية يحيى الغساني.

- تبديل مزدوج لمنتخبنا الوطني علي صالح يدخل إلى أرضية الملعب بدلاً من برونو أوليفيرا، ودخول خالد الظنحاني بدلاً من ماجد راشد، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

- رأسية خطيرة للاعب منتخبنا لوكاس بيمنتا يتصدى لها حارس الجزائر بالدقيقة 86.

- انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

- تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

- الأبيض الإماراتي اعتمد على الكرات العرضية والضغط العالي وهدد مرمى الجزائر بأكثر من كرة وقف أمامها المدافعون الجزائريون صداً منيعاً.

- خطأ كارثي لمدافع الإمارات عصام فاير كاد يستغلها ياسين ابراهيمي ويسجل هدفاً لولا أن الأخير سدد بعيداً عن المرمى.

- تصدٍ أسطوري من الحارس حمد المقبالي لتسديدة جزائرية في نهاية الشوط الإضافي الثاني.

- المنتخبان يلجآن إلى ركلات الترجيح.

- انتهت المباراة بفوز الإمارات 8-7 بعد تصدي المقبالي لركلتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيلة "الأبيض"

حراسة المرمى: حمد المقبالي، الدفاع: روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا، ماركوس ميلوني، الوسط: ماجد راشد، يحيى نادر، نيكولاس خيمنيز، الغساني، كايو لوكاس، الهجوم: برونو أوليفيرا.

تشكيلة الجزائر

حراسة المرمى: فريد شعال، الدفاع: عبدالقادر بدران - أشرف عبادة - رضا حلايمة - هواري بعوش، الوسط: فيكتور لكحل - سفيان بن دبكة - ياسين بن زية، الهجوم: ياسين براهيمي - رضوان بركان - عادل بولبينة