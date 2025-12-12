مقارنة بتوليفة لقاء الكويت.. تغيير واحد في تشكيلة منتخب الإمارات أمام الجزائر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، عن تشكيلة الأبيض الأساسية التي ستواجه المنتخب الجزائري اليوم الجمعة على استاد البيت في الدور ربع النهائي لكأس العرب المقامة في قطر، وشهدت التشكيلة تغييرا واحدا فقط مقارنة بالمباراة الأخيرة أمام الكويت، والتي فاز فيها المنتخب الوطني 3-1.

وشهدت التشكيلة عودة اللاعب يحيى نادر، الذي غاب عن المباراة السابقة، فيما أبقى المدرب على جميع العناصر الأخرى التي شاركت أمام الكويت، وجلس اللاعب علي صالح على دكة البدلاء بعد أن كان أساسياً في المباراة الماضية.

وضمت التشكيلة كلا من:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

الدفاع: روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا، ماركوس ميلوني.

الوسط: ماجد راشد، يحيى نادر، نيكولاس خيمنيز، الغساني، كايو لوكاس.

الهجوم: برونو أوليفيرا.