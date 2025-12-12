بالتزكية.. محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

أعيد انتخاب الإماراتي محمد بن سليم بالتزكية، اليوم، في طشقند رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لولاية ثانية كونه المرشح الوحيد للمنصب.

وكان ابن سليم انتخب في 2021 رئيساً لـ «فيا» خلفاً للفرنسي جان تود، بعدما نال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62 في المئة من أصوات الناخبين، ليصبح الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة أول شخص غير أوروبي يتولى هذا المنصب.

ويعد الاتحاد الدولي للسيارات مسؤولاً عن تنظيم مسابقات السيارات وأهمها بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولة العالم للراليات وبطولة العالم للتحمل، وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات.

ويضم «فيا» أكثر من 240 نادياً في 146 دولة، تمثل نحو 80 مليون عضو.