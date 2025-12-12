المغرب يُنهي صمود «نسور قاسيون» بهدف نجم «عجمان» أزارو

حجز المنتخب المغربي مقعداً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2025»، بتغلبه على نظيره السوري «نسور قاسيون» بهدف دون رد، أمس، فارضاً تفوقه أداءً ونتيجة.

ويدين «أسود الأطلس» بهذا الانتصار إلى مهاجم عجمان، وليد أزارو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، بعد أن تابع تسديدة منير شويعر المرتدة من الحارس ليُكملها في الشباك «79».

وجاءت بداية المواجهة قوية من الجانبين، إذ حاول المنتخب المغربي بناء هجماته عبر الأطراف والعمق.

وتلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة في الدقيقة 24، بعد إصابة طارق تيسودالي الذي اضطر لمغادرة الملعب ليعوضه وليد أزارو.

ورغم هذا التغيير المبكر، واصل المغرب السيطرة وتهديد المرمى السوري بعدة فرص محققة، أبرزها فرصة من جانب أمين زحزوح عبر ضربة رأس، تألق الحارس السوري في إبعادها، كما أهدر كريم بركاوي فرصة خطرة في الدقيقة 34، بعدما نفّذ ضربة خلفية مزدوجة مرت بجوار المرمى.

وشهد الشوط الثاني سيطرة شبه واضحة للمنتخب المغربي، وزاد الضغط على الحارس المتألق إلياس هدايا، الذي تصدى لأكثر من هدف مُحقق من تسديدة أسامة طنان، التي أطلقها من داخل الصندوق، وأبعدها إلى ركنية.

ولكن الدفاع السوري لم يتمكن من الصمود بصورة أكبر، إذ سجل وليد أزارو هدف الفوز «79».

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، تلقى المدافع المغربي، محمد مفيد، بطاقة حمراء مباشرة.