مدربون: «الأبيض» أفضل أداء متصاعد.. والأردن مرشح أول للقب

أكد مدربون أن الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، المقامة حالياً في قطر، أهّلت المنتخبات الأفضل إلى الدور ربع النهائي، بعيداً عن أي مفاجآت، مشددين على أن المستوى الفني لمنتخبَي قطر ومصر لم يشفع لهما للعبور، فيما أشادوا بالأداء المتصاعد لـ«الأبيض» الإماراتي، وثبات مستوى منتخب الأردن، ووصفوه بالمرشح الأول للقب، إضافة إلى تألق فلسطين وسورية، بينما اعتبروا تأهل المغرب والجزائر والعراق أمراً متوقعاً.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الأردني الأسبق والمحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نهاد صوقار، أن منتخب الأردن يُعد المرشح الأقوى للفوز بالبطولة، مشيراً إلى أن استعادة منتخب الإمارات لنتائجه الإيجابية وأدائه المتميز أعادته إلى الواجهة التي يستحقها، بفضل الإمكانات الفنية الجيدة التي يمتلكها.

وأعرب عن دهشته من المردود الفني لبعض المنتخبات المرشحة التي ودّعت دور المجموعات، ومنها مصر التي خرجت بتعادلين وخسارة، وقطر صاحبة الأرض والجمهور، معتبراً إياها أكبر الخاسرين، كما وصف منتخب تونس بأنه أفضل فريق «غير متأهل».

وقال صوقار لـ«الإمارات اليوم»: «التساؤل المهم: لماذا لم يشرك مدرب منتخب مصر عناصر من الصف الأول في بطولة مدفوعة الأجر، كانت ستكون جزءاً من الإعداد لكأس العالم المقبلة؟»، واصفاً خسارة مصر أمام الأردن بأنها «كارثية».

وأشاد صوقار ببروز لاعبين موهوبين بمستويات عالية، مثل الأردنيين عودة الفاخوري ومهند أبوطه، والسوري محمود الأسود، إضافة إلى الفلسطيني حامد حمدان.

تأهل مستحق لـ«الأبيض»

بدوره، أكد المحلل الرياضي والمدرب في نادي دبا، محمد عبيد الخديم، أن تأهل منتخب الإمارات لربع النهائي يعكس حقيقة تطور «الأبيض»، خصوصاً أنه تأهل من مجموعة قوية.

وقال الخديم: «مواجهة الإمارات مع الجزائر ستكون متكافئة، والتصاعد في الأداء الجماعي سيُسهم في تقديم مباراة جيدة، خصوصاً مع تألق يحيى الغساني وحارس المرمى حمد المقبالي وآخرين، إلى جانب تراجع الضغط النفسي الذي لازم (الأبيض) منذ خروجه من تصفيات كأس العالم»، وأشاد بدور العراقي مهند علي المؤثر مع «أسود الرافدين».

وتابع: «قدّم المنتخب الفلسطيني مباريات مميزة، وأراه واحداً من أفضل ثلاثة فرق في الدور ربع النهائي، إلى جانب الجزائر والمغرب»، واعتبر أن الأدوار المقبلة ستشهد «مشاهد فنية غير متوقعة»، ووصف الأردن بأنه صاحب الحظ الأوفر لبلوغ النهائي، متمنياً أن يكون «الأبيض» الإماراتي طرفاً فيه.

لا توجد مفاجآت

وأكد لاعب منتخب الأردن السابق والمدرب في الجامعة الأميركية بالشارقة، عصام أبوطوق، أن الجولة الأولى لم تحمل مفاجآت، إذ تأهلت المنتخبات التي قدمت أداءً فنياً متوازناً، خصوصاً الإمارات وسورية وفلسطين والأردن، وأوضح أن الفارق الفني بين المنتخبات المتأهلة ضئيل، ما يجعل جميع النتائج ممكنة.

وقال أبوطوق: «أرى أن المنتخب الأردني هو المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى النهائي، فهو يمتلك أفضل خط دفاع، وخط وسط مميزاً، إضافة إلى خط هجوم قوي قدم أداءً عالياً في مبارياته الثلاث».

وأضاف: «يعجبني أداء حارس مرمى منتخب الإمارات حمد المقبالي، وأتوقع له مستقبلاً مميزاً لما يتمتع به من قدرات، منها التصدي بالقدمين، والمساهمة في البناء الهجومي»، كما أثنى على ثنائي الأردن مهند أبوطه وعودة الفاخوري، متوقعاً لهما مستقبلاً مؤثراً مع «النشامى».

مستويات فنية مميزة

أما مدرب الفريق الأول لنادي دبا الحصن ولاعب الزمالك السابق، طارق السيد عبدالغفار، فاعتبر أن المنتخبات الثمانية المتأهلة تستحق الصعود، ولا توجد بينها مفاجآت غير منطقية.

وقال إن المنتخب المصري أضاع فرصة التأهل بنفسه بسبب اختيارات اللاعبين، وإن عدم استدعاء لاعبي بيراميدز بسبب عدم تأجيل مبارياته، أثّر في المردود العام.

وقال طارق السيد: «شهدت البطولة مستويات فنية مميزة من نخبة من اللاعبين، وأسهمت في ظهور نتائج جيدة، خصوصاً يحيى الغساني مع الإمارات، والبركاوي مع المغرب، ويزن النعيمات مع الأردن، وسالم الدوسري، والعراقي مهند علي».

ووصف طارق السيد منتخب الإمارات بأنه «أفضل فريق متصاعد الأداء والمرشح للقب»، مشيراً إلى أنه آمن بقدراته، رغم خسارته الأولى أمام الأردن، وتعادله الصعب مع مصر، وتوقع أن يواصل «الأبيض» التصاعد فنياً ونتائج في الأدوار المقبلة، معتبراً أن البطولة قوية، وأن المنتخبات التي شاركت بالصف الثاني عليها إعادة التفكير مستقبلاً، بينما استفادت المنتخبات المشاركة بصفها الأساسي، خصوصاً المتأهلة إلى كأس العالم، وعلى رأسها المنتخب السعودي.